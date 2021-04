'Travesía por la vida': así es la gira que el Ejército Zapatista realizará por Europa para compartir "dolores y rabias"

Una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México comenzará un largo viaje por barco con la intención de llegar en junio a la costa de Galicia, España, en donde iniciará una gira que durará por lo menos cuatro meses y que abarcará 27 países.

El barco que zarpará el próximo lunes se llama 'La montaña', la gira fue bautizada como 'Travesía por la vida', la comitiva está formada por siete zapatistas y la intención es abrazar luchas, compartir resistencias y aprender historias, geografías, calendarios y modos.

Los siete zapatistas que cruzarán el Atlántico ya permanecieron en cuarentena por 15 días para garantizar que no tienen coronavirus. Y lo hicieron encerrados en la réplica del barco que fue construida en territorio rebelde en Chiapas y en el que se prepararon para el periplo.

Este lunes partirán desde las montañas del sureste mexicano rumbo al Caribe, al puerto de Isla Mujeres en Quintana Roo, a donde llegarán a más tardar el viernes. Luego permanecerán a bordo del barco durante tres días y el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, partirán con la intención de llegar a Europa a mediados de junio.

El Comandante Moisés reveló en un comunicado que hasta ahora han aceptado invitaciones en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

En otra carta, el subcomandante Galeano, quien durante décadas fue mejor y mundialmente conocido como el Subcomandante Marcos, aseguró que si no los dejan desembarcar a mediados de junio en Pontevedra, Galicia, ya sea por la pandemia, pretextos migratorios o franca discriminación o chovinismo, la comitiva está preparada.

"Estamos dispuestos a esperar ahí y desplegaremos, frente a las costas europeas, una gran manta que diga '¡Despertad!'. Esperaremos a ver si alguien lee el mensaje y luego otro tanto a ver si, en efecto, despierta; y otro tanto más a ver si hace algo", advirtió.

¿Quiénes van?

Galeano agregó que, si no pueden pisar tierra europea, la delegación zapatista lleva cuatro cayucos (embarcaciones de madera) que construyeron en Chiapas para emprender el regreso.

"Pero si logramos desembarcar y abrazar con la palabra a quienes allá luchan, resisten y se rebelan, entonces habrá fiesta, baile, canciones, y cumbias y caderas estremecerán suelos y cielos distantes entre sí. Y, en ambos lados del océano, un mensaje breve inundará todo el espectro electromagnético, el ciberespacio y eco será en los corazones: la invasión ha comenzado", afirmó.

La comitiva es identificada como Escuadrón 421, ya que está integrada por cuatro mujeres, dos varones y una mujer trans, o, en leguaje zapatista "unoa es otroa", ya que es la forma en que usan el lenguaje inclusivo, junto con la arroba.

El subcomandante Galeano explicó que los siete son seres humanos nacidos en el continente llamado América, latinoamericanos, mexicanos de nacimiento, descendientes de los pueblos originarios mayas, zapatistas y se ofrecieron como voluntarios para realizar la travesía por mar a pesar de la "campaña de terror" que se desató en redes sociales para advertir que corren peligro de muerte.

"No tienen delitos que se les hayan demostrado y que no hayan sido sancionados en su oportunidad. Viven, trabajan, enferman, se curan, aman, desaman, ríen, lloran, recuerdan, olvidan, juegan, se ponen seri@s, toman apunte, buscan pretexto, en suma, viven en las montañas del Sureste Mexicano, en Chiapas, México, Latinoamérica, América, Planeta Tierra, etcétera", dijo.

Así, el Escuadrón 421 está formado por Lupita, una joven tzotzil de 19 años; Carolina, una tzotzil de 26 años que actualmente es comandanta en la dirección político-organizativa zapatista; Ximena, una cho'ol de 25 años, también comandanta, y quien es la segunda al mando en el viaje; y Yuli, de 37 años, originaria tojolabal en la selva fronteriza y ahora tzeltal de la selva Lacandona.

La delegación se completa con Bernal, un tojolobal de 57 años, miembro de la Junta de Bueno Gobierno del EZLN; Darío, un cho'ol del norte de Chiapas, de 47 años, comandante en la dirección política-organizativa zapatista y ahora coordinador de la tripulación; y Marijose, una tojolobal trans de 39 años que será la primera en desembarcar.

El anuncio

En octubre del año pasado, el subcomandante Moisés explicó que en 2021 se cumplirían los 20 años de la Marcha del Color de la Tierra que el EZLN realizó en México. En conmemoración de la fecha, ahora navegarían y caminarían "para decirle al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro corazón colectivo, hay lugar para todas, todos, todoas. Simple y sencillamente porque ese mundo sólo es posible si todas, todos, todoas, luchamos por levantarlo".

La 'Travesía por la vida' fue confirmada el 1 de enero, al cumplirse el 27 aniversario de la sorpresiva irrupción del EZLN, la guerrilla mexicana que después mutó a movimiento político y que desde su aparición pública goza de gran popularidad a nivel internacional.

En una declaración difundida ese día, los zapatistas explicaron que habían establecido múltiples contactos por diversos medios. "Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad", señaló.

Agregaron que las diferencias entre tantos grupos son variadas, desde las distancias, geografías, culturas, clases sociales, dogmas y más, pero también hay puntos de acuerdo.

"Sólo nos unen muy pocas cosas: El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza", señalaron.

También coinciden en el entendimiento de que hay un responsable de estos dolores. "El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo. El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo. El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos", advirtieron.

Otra certeza compartida, dijeron, es que la lucha por la humanidad es mundial. "Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo. La convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo. Y que toda pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano: la libertad. La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia. En su diversidad está su semejanza", señalaron.

Por eso no pretenden imponer su mirada, aclararon, sino escuchar y mirar a otros que tienen la misma vocación de libertad y justicia. Y lo hará a partir de encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes se encuentran empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida.

Anticiparon que los encuentros se realizarán en los cinco continentes con Europa como primer destino a visitar entre julio y octubre de este año, después del cual organizarán viajes en Asia, África, Oceanía y América.

Cecilia González

