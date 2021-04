"Quieren imponer una dictadura": Bolsonaro carga contra los gobernadores por las medidas impuestas para frenar el covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue con su "guerra" abierta contra los gobernadores de los estados por su gestión de la pandemia. Este lunes, volvió a amenazar con sacar al Ejército a las calles para impedir que se implanten medidas restrictivas para frenar el virus y acusó a los gobernadores de intentar "imponer una dictadura".

"No podemos admitir que algunos 'pseudogobernadores' quieran imponer una dictadura entre ustedes usando el virus para someterlos", comentó en un discurso durante la inauguración del tramo de una carretera en Conceição do Jacuípe, a varios kilómetros del estado de Salvador.

El ultraderechista les culpó también de destruir los empleos. "No fue el gobierno federal el que les obligó a quedarse en casa, no fue el gobierno federal el que obligó a cerrar los comercios, no fue el gobierno federal el que destruyó millones de empleos. Pueden estar seguros, ese suplicio está llegado a su fin", destacó.

Después, tras ser preguntado por los periodistas si, tal como dijo el pasado viernes, utilizará al Ejército para frenar esas medidas, espetó amenazante: "Que no estiren de la cuerda más de lo que está estirada".

Investigación

Las críticas de Bolsonaro se producen un día antes de que se inicie una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las acciones y posibles omisiones del Gobierno en la gestión de la pandemia.

El domingo se filtró que la Casa Civil de la Presidencia elaboró una lista con 23 acusaciones y críticas al Ejecutivo en el combate de la pandemia, que serán investigadas por la CIP. Entre ellas destacan cuestiones como la negligencia del Gobierno en la compra de vacunas, la ausencia del Ejecutivo a la hora de adoptar medidas restrictivas para reducir los contagios o el haber minimizado la gravedad de la pandemia.

Sin embargo, este lunes, el mandatario afirmó no estar preocupado por la investigación. "No estoy preocupado, porque no tenemos de qué", espetó.

Con una media móvil de 2.498 muertes diarias, Brasil ya ha alcanzado 390.925 fallecidos por coronavirus y más de 14 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, según datos de un consorcio formado por varios medios brasileños.

El ejecutivo de Bolsonaro ha recibido duras críticas tanto a nivel nacional como internacional. Recientemente, la prestigiosa revista Science responsabilizó directamente al Gobierno del avance de la pandemia, mientras que la ONG Médicos Sin Fronteras afirmó que el país está inmerso en una "catástrofe humanitaria" por causa de la gestión gubernamental.