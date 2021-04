"He abandonado la lucha": el hombre que vivió solo en una isla italiana durante 32 años se aviene a dejarla ante la presión de las autoridades

Mauro Morandi, un italiano de 81 años y famoso por vivir solo en la isla de Budelli, en el norte de la región de Cerdeña (Italia), decidió abandonarla tras pasar allí 32 años, reporta The Guardian. No lo hizo voluntariamente, sino ante la presión de las autoridades del Parque Nacional de La Maddalena, que amenazaron con desalojarlo por haber reformado su casa sin los permisos necesarios.

"He abandonado la lucha. Después de 32 años aquí, me da mucha pena irme. Me han dicho que tienen que hacer obras en mi casa y esta vez parece que es de verdad", cita a Morandi el medio.

En cuanto a una nueva casa, el hombre planea instalarse en un pequeño apartamento en la isla Maddalena, la más grande del archipiélago. "Viviré en las afueras de la ciudad principal, así que sólo iré allí para comprar y el resto del tiempo me mantendré al margen. Mi vida no cambiará demasiado, seguiré viendo el mar", comentó.

No es la primera vez que el Parque Nacional de La Maddalena intenta desahuciar a Morandi. Así, en 2016 le exigieron sus directivos que abandonara la isla, pero la medida se detuvo ante una petición popular firmada por 18.000 personas a favor de que no se le expulsara del lugar.

La providencia

Morandi se asentó en la isla Budelli en 1989, cuando el cataramán con el que navegaba tuvo un percance y los vientos lo arrastraron hasta allí, aunque inicialmente se dirigía a una isla del Pacífico. Al enterarse de que la persona a cargo de cuidar de Budelli dejaría su puesto en dos días, Morandi, desencantado de la sociedad desde hacía tiempo, vendió su embarcación y se quedó en la isla para ocupar la vacante.

La isla Budelli, ubicada en el archipiélago de La Maddalena, es considerada como uno de los lugares más bellos de la región, en particular por su Spiaggia Rosa, ya que en la parte suroriental de la isla hay fragmentos microscópicos de corales y conchas que dan ese color tan particular al agua de la orilla.