El Gobierno francés pide sancionar a los militares firmantes de la carta abierta a Macron que advierte sobre una "guerra civil"

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha exigido este lunes sancionar a los generales firmantes de la carta abierta que advierte sobre el riesgo de una "guerra civil", y demandan al presidente de la República, Emmanuel Macron, que se pronuncie en defensa del patriotismo.

Un día antes, la ministra ya criticó el mensaje de un millar de militares de reserva publicado el 21 de abril en la revista conservadora francesa Valeurs Actuelles en el que los signatarios amenazan con intervenir ante el "creciente caos" que, según ellos, reina en Francia y que amenaza con la desintegración del país, informa Le Monde.

"Para los militares que han violado el deber de reserva se prevén sanciones y si hay militares en servicio activo entre los firmantes, solicité al Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que aplique las reglas que se prevén en el estatuto de militares, es decir sanciones", afirmó Parly.

El signatario principal del documento es el general Christian Piquemal, de 80 años, quien comandó la Legión Extranjera antes de perder sus privilegios como oficial retirado luego de ser arrestado cuando participó en una manifestación contra el Islam en 2016.

"Una desintegración que, junto con el islamismo y las hordas de los suburbios, lleva al desprendimiento de múltiples tramas de la nación para transformarlas en territorios sujetos a dogmas contrarios a nuestra Constitución. Sin embargo, todo francés, sea cual sea su creencia o no, debe sentirse como en casa en todas partes de Francia; no puede ni debe existir ninguna ciudad o distrito donde no se apliquen las leyes de la República", reza el documento firmado por una veintena de generales, un centenar de altos mandos y más de mil militares.

Los remitentes alertan que de no hacerse nada "la laxitud seguirá extendiéndose por la sociedad, provocando una explosión y la intervención de nuestros compañeros activos para proteger nuestros valores civilizatorios y salvaguardar a nuestros compatriotas en el territorio nacional".

A pesar de la condena del Gobierno y los partidos de izquierda, la candidata presidencial en 2022, Marine Le Pen, elogió la carta e invitó a sus firmantes a "unirse" a su trabajo. "Los invito a unirse a nosotros para participar en la batalla que se avecina, que es la batalla por Francia", escribió la política en respuesta a la carta.