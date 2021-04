El hijo de Bolsonaro se "indigna" por las aglomeraciones que puede crear la comisión que investiga a su padre y las redes estallan

Desde el comienzo de la pandemia, la familia Bolsonaro viene haciendo campaña contra el aislamiento social. Por eso, cuando el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del presidente, se mostró indignado porque la comisión que investiga la gestión del Gobierno pueda crear aglomeraciones, se generó un aluvión de críticas en las redes.

Este martes, se iniciaron los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Senado para investigar las acciones y posibles omisiones del Gobierno en la gestión de la pandemia, que ha dejado en el país más de 391.000 muertos y 14,3 millones de contagiados. El mandatario, Jair Bolsonaro, ha intentado durante estas últimas semanas que no se instalase.

El senador Flávio Bolsonaro consideró que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, se equivocó al autorizar el funcionamiento de la comisión porque, en su opinión, muchas reuniones serán presenciales, por lo que se pondrá en riesgo a sus integrantes.

"El presidente Rodrigo Pacheco se está equivocando, está siendo irresponsable, porque está asumiendo la posibilidad de que, durante los trabajos de la CPI, mueran senadores, mueran asesores, mueran funcionarios de esta Casa (...) porque en algún momento las audiencias, las reuniones tendrán que ser presenciales, en un momento en el que no todos están vacunados", afirmó.

Reacciones

Los comentarios del senador, que siempre ha defendido la postura de su progenitor de no quedarse en casa para no afectar a la economía, provocaron reacciones inmediatas en las redes sociales.

"¿Pero ahora el covid-19 mata? No he entendido el cambio de postura de Flávio Bolsonaro. ¿Ya no es una 'gripecita'?", se preguntó un internauta.

Mas agora a covid mata? Não entendi a mudança de posicionamento do @FlavioBolsonaro. Não é mais uma 'gripezinha'? Para de se comportar como um maricas. Não se preocupe com mortes, você é senador e não coveiro!!! E essa máscara? Tá desobedecendo o irmão, que sugeriu enfiar no r... https://t.co/a6Rn2e4oPF — Heryck Stanula (@HeryckStanula) April 27, 2021

"Flávio Bolsonaro diciendo que la CPI del covid debe comenzar después de que todos se vacunen. Solo se le olvidó mencionar que su padre nunca usa mascarilla, solo anda en aglomeraciones y no compra vacunas", espetó otra.

Y otro usuario dijo: "Cuando su papá sale a la calle provocando sin mascarilla aglomeraciones para saludar a sus seguidores, ¿no le preocupa el virus, verdad, Flávio Bolsonaro? ¿De qué está asustado?".

Otros pusieron fotos del presidente sin mascarilla y generando aglomeraciones.

O senador Flávio Bolsonaro pede para que a CPI da Covid seja adiada porque ela desrespeita os protocolos. pic.twitter.com/SygcHINrsQ — bazzan (@abazzan) April 27, 2021

Y otros muchos optaron por calificarlo de "hipócrita".

"Flávio Bolsonaro indignado con la apertura de la CPI, que puede poner en riesgo a los senadores por las posibles sesiones presenciales. Pero, ¿no son los Bolsonaro los que están contra el aislamiento y a favor del volver al trabajo? No entendí", preguntó la periodista Mariliz Pereira Jorge.