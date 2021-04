Elon Musk trolea a Jeff Bezos tras la protesta de Blue Origin por un contrato espacial multimillonario adjudicado a SpaceX

El director general de SpaceX, Elon Musk, se burló de la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, Blue Origin, después que esta presentara una protesta por la decisión de la NASA de seleccionar a SpaceX como ejecutor de un contrato de 2.900 millones de dólares para crear un sistema de alunizaje con astronautas.

La compañía de Elon Musk fue la única ganadora del concurso, pese a que en un primer momento se preveía que la NASA eligiera a dos de los tres candidatos para construir el sistema de aterrizaje (HLS). La firma de Jeff Bezos calificó la adjudicación como "deficiente" y de "alto riesgo", en un reclamo presentado ante la Oficina de Auditoría de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés).

Tras la protesta, Musk respondió en un corto tuit burlándose de su rival. "No puede levantarlo (hasta la órbita) jajaja", escribió en un aparente juego de palabras que hace referencia a que Blue Origin aún no ha conseguido poner ningún satélite o astronauta en órbita. Aunque la expresión "no puede levantarlo" también suele usarse para referirse a la disfunción eréctil.

En una declaración más seria, Musk explicó al Washington Post que "la oferta de Blue Origin era demasiado costosa". "Fue el doble de alta que la de SpaceX, y SpaceX tiene mucho más progreso de hardware".

Además, el director de SpaceX dio algunas recomendaciones a Jeff Bezos, que supuestamente está "furioso" con este asunto. "Creo que necesita dirigir Blue Origin a tiempo completo, para que tenga éxito. Francamente, espero que lo haga", añadió.

Por su parte, la NASA aseguró que la selección se basó en la evaluación de tres factores principales: capacidad técnica, administrativa y precio, y detalló que SpaceX ganó "por un amplio margen". De todas formas, aún existe la posibilidad de que se dicten nuevas recomendaciones luego de que la GAO revise los reclamos.

El programa Artemis, que tiene como fin establecer presencia humana permanente tanto en la superficie como en la órbita lunar, fue lanzado durante el mandato de Donald Trump. Se contemplaba que los astronautas volvieran a pisar la Luna en 2024, pero la Administración Biden asegura que la fecha está siendo revisada. Por otro lado, de los 3.400 millones de dólares solicitados para el programa en 2021, el Congreso aprobó solo 850 millones.