Investigadores federales registran el apartamento de Rudy Giuliani, exabogado de Trump

Investigadores federales de EE.UU. han ejecutado este miércoles una orden de registro para examinar el apartamento en Manhattan de Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York que ejerció como abogado personal del expresidente Donald Trump.

El registro se enmarca en una investigación criminal sobre las gestiones de Giuliani en Ucrania, que busca determinar si violó las leyes de cabildeo como abogado personal de Trump.

Según fuentes consultadas por The New York Times, durante la redada los investigadores confiscaron los dispositivos electrónicos de Giuliani.

Robert Costello, abogado de Giuliani, confirmó en declaraciones a The Wall Street Journal el registro, y tachó la orden de "vandalismo legal".

Una orden de registro no es una acusación explícita de irregularidades, pero indica que la investigación al exabogado de Trump está entrando en una "nueva fase agresiva", señala The New York Times.

