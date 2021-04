"Ayuso representa el 'trumpismo' a la española": El escritor y periodista Daniel Bernabé habla sobre las elecciones en Madrid

El próximo martes 4 de mayo tendrán lugar los comicios en los que se decidirá quién gobierna en la Comunidad de Madrid y se definirá la nueva relación de fuerzas en su Parlamento autonómico.

Sin embargo, la importancia de estas elecciones trasciende ampliamente el marco regional: por el momento político y social en el que se celebran, están prácticamente planteadas como un campo de batalla local entre las fuerzas progresistas que rigen el Gobierno central de España y las fuerzas de oposición de derechas (un espectro que incluye también a la extrema derecha).

En este sentido, la candidata del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega a esta cita electoral –tras un año en el que ha gestionado la pandemia con parámetros abiertamente discordantes con los recomendados desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez– convertida en una suerte de líder de la oposición al Gobierno central y a la izquierda española en general, aglutinando en su figura las aspiraciones de una derecha amplia que tiene, como objetivo principal, desgastar al Gobierno de coalición que rige el país hasta deslegitimarlo y desbancarlo del poder.

Enfrente tiene a tres formaciones políticas de corte progresista que, según las encuestas, no suman suficiente entre ellas para superar al PP: son el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Esta última candidatura está encabezada por Pablo Iglesias, que abandonó nada menos que la vicepresidencia del Gobierno para postularse en Madrid, dando a estas elecciones el definitivo halo de gran contienda política nacional que tienen.

Para Daniel Bernabé, periodista y escritor, este enfrentamiento electoral –y la agresiva campaña que lo precede– representa una fase más de un proceso con el que la derecha política, fáctica y social –incluidas sus fuerzas más oscuras– trata de recuperar el timón del país, con métodos que, en ocasiones, han lindado con el mero golpismo y que podrían marcar, de ahora en adelante, una hoja de ruta para el conservadurismo y el neoliberalismo en España.

RT: ¿Por qué tienen tanta importancia en España estás elecciones madrileñas?

D.B.: Las elecciones en Madrid siempre son importantes, porque se trata de una de las regiones más pujantes del país, sin embargo, en esta ocasión no solamente se dirime cuál va a ser el Gobierno autonómico, sino que lo que se está poniendo encima de la mesa es cómo la versión más extrema de la derecha puede llegar no solamente al Gobierno madrileño, sino a empujar al resto de la derecha española a ir hacia ese camino extremo.

Además, estamos viviendo una campaña del todo anormal, entre otras cosas porque han aparecido una serie de amenazas, se han metido balas en sobres y se han enviado a varios políticos, y todo esto está dentro de un contexto claramente golpista en el que determinadas fuerzas derechistas en España han empezado a cruzar una serie de líneas rojas, a partir de la constitución del actual Gobierno progresista, con la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Daniel Bernabé, escritor y periodista. La izquierda ahora mismo no está polarizada. Existe solo una radicalización en la derecha.

A partir de ahí vimos cómo los líderes de la derecha y los 'ultras' calificaban este Gobierno de ilegítimo. Cuando llegó la pandemia, esta se aprovechó para intentar tirar el Gobierno abajo: hubo prácticamente una coordinación entre una serie de protestas callejeras muy similares a las que muchas veces hemos visto en Venezuela por parte de la derecha; hubo por otro lado un intento de 'lawfare', de guerra jurídica; e incluso durante todo el año pasado, 2020, vimos cómo grupos de militares, de altos mandos militares ya retirados, firmaron cartas y manifiestos dirigidos a la casa real y a algunas otras instituciones, donde directamente criticaban al gobierno en un tono golpista.

En todo este contexto es que estamos viendo en estas elecciones que la violencia aparece de nuevo.

RT: Sin embargo, los medios de comunicación en general suelen encuadrar estas expresiones violentas en el marco de la polarización que caracteriza a la política española de los últimos años...

D.B: Cuando se habla de polarización, desde mi punto de vista, lo que se quiere poner encima de la mesa es un pensamiento equidistante para intentar culpar a una serie de "extremos" que estarían alterando la política española. Eso no es cierto: la izquierda ahora mismo no está polarizada. Existe solo una radicalización en la derecha.

La clave es que, en estas elecciones, mientras que los partidos progresistas que se presentan en Madrid hablan de propuestas políticas como "hay que subir los impuestos", "hay que mejorar la salud pública porque en la pandemia no ha funcionado lo suficientemente bien", etcétera, la derecha está jugando a un identitarismo muy parecido al de Trump: Isabel Díaz Ayuso, la que se supone que es la representante del Partido Popular, el partido liberal conservador clásico en España, está jugando a un 'trumpismo' muy descarado. Y además, dice que va a pactar con la ultraderecha, algo que no ha pasado en ninguna parte de Europa, donde por ejemplo Merkel o Macron se han negado a pactar con la ultraderecha.

Entonces, en este contexto no es que exista polarización, no es que la sociedad de repente esté partida en dos bloques que se estén enfrentando; lo que existe son grupos de poder y algunos individuos que les siguen y que son utilizados como soldados de campo para crear un clima de extrañeza, de ilegitimidad, para que el Gobierno central lo tenga cada vez más difícil. Yo creo que lo que se intenta por todos los medios es que el Gobierno central progresista no consiga ninguno de sus objetivos.

RT: La campaña del PP en Madrid se ha articulado en torno a dos lemas prácticamente idénticos: 'Socialismo o Libertad' y 'Comunismo o Libertad'. ¿No es sorprendente que, en un país que todavía se encuentra tratando de superar las heridas que ha provocado el fascismo, sean el comunismo o el socialismo –por lo demás dos fuerzas políticas que resultaron claves en la recuperación de la democracia– los que se usen para crear sensación de miedo y desprotección?

D.B: Claro. Además, en España no hay rastro de comunismo, al menos tal como se entendió en el siglo XX. Tenemos, sí, a ministras en el Gobierno que son del Partido Comunista de España (PCE), un partido que, hay que recordar, fue uno de los firmantes de la Constitución española, un partido que, efectivamente, entregó gran parte de sus fuerzas a la construcción de la democracia en España: primero luchando contra el franquismo y luego en lo que se llamó la transición. Y eso le costó un desgaste enorme que fue aprovechado por el PSOE, que se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda en los 80 en aquel entonces.

Dicho esto, hay que señalar que Isabel Díaz Ayuso ha llevado una campaña identitaria constante. ¿A qué me refiero con política identitaria? A aquella que en vez de proponer políticas concretas, en lo que se basa es en proponer una serie de mitos culturales para que la gente, de alguna u otra manera, se enganche a ellos y no se plantee exactamente cuáles son sus problemas cotidianos.

Y ojo, en Madrid hay problemas cotidianos muy serios: es una comunidad autónoma donde tenemos un paro disparado, donde tenemos una vivienda cada vez más cara, es una comunidad donde tenemos problemas porque se han privatizado muchos servicios públicos. Es decir, hay una serie de problemas muy concretos y Ayuso parece que los quiere evadir con este tipo de campañas culturales.

RT: En respuesta a estos lemas empleados por Ayuso, los progresistas han puesto en circulación una consigna opuesta: 'Fascismo o Democracia', en referencia precisamente a la deriva de radicalización mostrada por la derecha y a su probable apoyo en la ultraderecha para Gobernar. Pero, ¿hay peligro real de fascismo? ¿Es Vox un partido fascista?

D.B: Vox no es un partido fascista al estilo de los años 30 del siglo XX, pero es que no estamos en los años 30 del siglo XX. Vox es un partido que tiene un programa económico ultraliberal, que tiene un programa enormemente conservador en algunos aspectos, y sí, tiene unas semejanzas muy directas con el fascismo, porque tanto sus herramientas metodológicas de discurso como su objetivo son muy parecidos.

Daniel Bernabé, escritor y periodista. El principal objetivo de Vox es reconducir el descontento social hacia una suerte de nacionalismo excluyente y de racismo. En ese sentido es un objetivo muy parecido al que tenían los partidos fascistas de los años 30.

Es, primero, un partido que utiliza un lenguaje que, si bien no llega a ser violento, sí es enormemente hostil con sus enemigos políticos. Es, además, un partido que utiliza la mentira constantemente. No la mentira que hemos visto en política habitualmente, de prometer que se van a crear puestos de trabajo o ese tipo de cosas, sino la mentira como base principal de sus políticas contra el enemigo, o lo que ellos consideran su enemigo político. Además, en las redes, tratan de conseguir intoxicar a la población y a la opinión pública española.

El principal objetivo de Vox es reconducir el descontento social –que se podría expresar a través de sindicatos, de movimientos sociales o de manifestaciones– hacia una suerte de nacionalismo excluyente y de racismo. En ese sentido es un objetivo muy parecido al que tenían los partidos fascistas de los años 30.

RT: Si, como está previsto, Ayuso gana las elecciones, ¿puede decirse que la Comunidad de Madrid va a estar gobernada por la ultraderecha?

D.B: Si gana Ayuso, Madrid va a estar gobernada por la ultraderecha. No solo porque Vox vaya a formar parte de ese gobierno, sino porque la propia Ayuso es el ala más radical del Partido Popular. Ayuso, para entendernos, representa el 'trumpismo' a la española. Es una política realmente muy vacía, que sin ser hábil en la oratoria, ni tener propuestas, ni ser especialmente carismática, en la pasada pandemia se la convirtió en un polo reaccionario, en el referente más reaccionario de todo el sector derechista español. Y si Vox no obtiene grandes resultados en Madrid, es precisamente porque Ayuso, con sus políticas, se ha empezado a comer el propio espacio de Vox, el propio espacio ultraderechista.

Por otra parte, la victoria de Ayuso puede implicar que toda la derecha en España tenga que seguir este camino, un camino de colaboración con los ultras, un camino de políticas identitarias, un camino de confrontación, un camino donde la mentira se utilice permanentemente como arma política para señalar a lo que se considera el enemigo.

David Romero