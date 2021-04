Iván Duque anuncia modificaciones a su proyecto de reforma tributaria tras protestas en Colombia

El presidente anunció que "no va a haber aumentos en el IVA".

El presidente de Colombia, Iván Duque, hará varias modificaciones a su proyecto de reforma tributaria, tras la huelga que este jueves paralizó al país, anunció oficialmente.

Según anunció el mandatario, ordenó al Ministerio de Hacienda que "construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado".

Entre los cambios que tendrá el nuevo proyecto, "no va a haber aumentos en el IVA, en bienes o servicios, y tampoco cambiarán las reglas de juego actuales", señaló Duque.

También retrocedió con uno de los puntos más cuestionados, el impuesto a la renta. Según explicó el mandatario, las personas que hoy no lo pagan no lo harán a partir de esta reforma. "Es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta", dijo.

Y añadió: "Hemos escuchado a los colombianos".

"Le he dado una instrucción muy clara al equipo del @MinHacienda para que dentro del trámite legislativo se construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos y las organizaciones" pic.twitter.com/o2jzrlzKyQ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 30, 2021

El anuncio del gobierno se da horas después de que miles de personas salieran durante dos días a las calles a protestar por una medida que advierten perjudicial para las clases medias y populares.

El paro fue convocado por 43 organizaciones sindicales y políticas, que demandaron la anulación del proyecto.

En el marco de las protestas, se registraron dos personas fallecidas y una treintena de detenidos, en medio de incidentes y represión en varias ciudades del país, principalmente en Cali y la capital Bogotá.

Más información, en breve.