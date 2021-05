Los organizadores de los Grammy eliminarán sus comités de nominación 'secretos' tras las críticas

La organización estadounidense de especialistas en música The Recording Academy (Academia de la Grabación), célebre por sus Premios Grammy, ha anunciado el fin de los comités 'secretos' que han dado lugar a acusaciones sobre manipulaciones durante la entrega de los galardones.

Los comités, compuestos por ejecutivos de la industria y expertos cuyos nombres no se revelan públicamente, fueron objeto de feroces críticas el año pasado cuando el artista canadiense The Weeknd obtuvo cero nominaciones a los Grammy, a pesar de que su álbum aclamado tanto por los críticos, como por los fanáticos, 'After Hours', fue uno de los más vendidos de 2020.

"Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia", escribió el cantante en una publicación de Twitter en noviembre pasado.

La Academia de la Grabación aseguró el viernes que las nominaciones para los próximos Premios Grammy, planificadas para enero de 2022, serán seleccionadas por todos sus más de 11.000 miembros votantes, en lugar de los comités conformados de 15 a 30 expertos de la industria cuyos nombres no fueron revelados.

Además, los organizadores de los premios aseveraron que los cambios son significativos y se realizaron "para garantizar que las reglas y pautas de los Grammy sean transparentes y equitativas".

De esta manera, los nominados para las principales categorías serán elegidos por el electorado general de la Academia de la Grabación, donde el 90 % pasará por un proceso de recalificación para fines de 2021 "para garantizar que el cuerpo de votantes participe activamente en la creación musical".

Los comités se introdujeron en 1989, y se expandieron a los 'Big Four' (las categorías más prestigiosas de los premios que incluyen el mejor álbum, la mejor grabación, la mejor canción y el mejor artista novel del año) en 1995 después de críticas a los nominados de aquel entonces, y gradualmente se extendieron a otras categorías.