Billie Eilish reconoce haber sido víctima de abuso cuando era más joven

La cantante estadounidense Billie Eilish reconoció la semana pasada durante una entrevista con la revista British Vogue haber sido víctima de abuso cuando era más joven.

Eilish, de 19 años, fue entrevistada tras el lanzamiento de su nueva canción, 'Your Power', que según la cantante es una "carta abierta a las personas que se aprovechan [de los demás], en su mayoría hombres".

"[La canción] realmente no trata de una persona. Podrías pensar, 'es porque ella está en la industria de la música'; no, amigo. Está en todas partes", dijo Eilish. "No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y los hombres también: de los niños pequeños se aprovechan constantemente", aseveró.

La ganadora de los Grammy asimismo adelantó que antes "no entendía por qué importaba la edad". "Por supuesto, opinas así cuando eres joven, porque es lo 'más viejo' que has sido en la vida. Te sientes muy maduro y lo sabes todo. [...] Pero la gente olvida que puedes crecer y darte cuenta de toda la mierda jodida que viviste cuando eras más joven", aseveró Eilish.

La cantante optó por no revelar detalles de su propio abuso, excepto decir que la persona responsable no pertenecía a la industria de la música, y cree que plantearlo como algo excepcional iría en contra de su propósito de señalar lo común que es el abuso.

De acuerdo con Eilish, "no importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres". "Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación de menores de edad: hay niñas que tenían mucha confianza y una fuerte voluntad y se encuentran en situaciones en las que dicen: 'Dios mío, ¿soy la víctima aquí?'. Y es tan vergonzoso y humillante y desmoralizador estar en esa posición de pensar que sabes mucho y luego darte cuenta de que en este momento están abusando de ti", declaró la cantante.