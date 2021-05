López Obrador critica la resolución judicial que ordenó liberar al capo mexicano 'El Güero Palma'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes que un Juzgado federal ordenara la liberación del antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Héctor Luis Palma Salazar, 'El Güero Palma', durante la madrugada del sábado 1 de mayo, lo que a juicio del mandatario dificultó que las instituciones verificasen si el capo tenía otros procesos abiertos, incluyendo algún posible proceso de extradición en curso.

"No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como 'sabadazo', y luego, de manera terminante, ordenar que se le liberara en la noche", dijo el mandatario durante su conferencia matutina de este lunes.

López Obrador cuestionó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco absolviera a Palma Salazar de la acusación en su contra por delincuencia organizada, y ordenara a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 'Altiplano' (en el Estado de México) que liberasen al capo.

Considerado uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Palma Salazar fue arrestado en México en 1995 y, en 2007, fue extraditado a EE.UU., en donde se declaró culpable de tráfico de cocaína ante la Corte Federal de California. Un juez estadounidense lo sentenció a 16 años de prisión, pero el capo fue liberado por buena conducta en junio de 2016.

Una vez que fue extraditado a México, Palma Salazar fue detenido por las autoridades e internado en el penal de 'El Altiplano', por su presunta responsabilidad en dos homicidios cometidos en el estado de Nayarit. Posteriormente, se le imputó el delito de delincuencia organizada.

Nuevo plazo previo a eventual liberación

El presidente informó que consiguieron un plazo de 48 horas para reunir información sobre otros procesos judiciales contra 'El Güero Palma', antes de que se concrete su salida de prisión, ya que al tratarse de un caso de alto perfil podría "desprestigiar" al Estado mexicano, si se concede la liberación y después se conoce que el capo es buscado por otros Gobiernos.

"Imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente, a los dos días, aparece, como ya ha sucedido, que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el Gobierno de la República? Bajo sospecha", agregó el mandatario.

Tras conocerse esta resolución, la Cancillería mexicana consultó al Gobierno de EE.UU. sobre si existía "alguna solicitud de extradición en contra de la persona en cuestión". Mientras que en México se inició un proceso de consultas con la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías de las entidades federativas para corroborar si existe otra acusación contra 'El Güero Palma'.

Palma fue arrestado por autoridades mexicanas en el 2002 bajo una orden de arresto provisional emitida por Estados Unidos y purgó cinco años en una cárcel mexicana bajo dicha orden, mientras se procesaba su extradición a los Estados Unidos en concordancia con el Tratado de Extradición de 1978 entre México y Estados Unidos. Tras la extradición, Palma se declaró culpable ante una corte estadounidense y fue sentenciado a 16 años de prisión por transportar 50 kilos de cocaína.

El caso de Caso Quintero

En ese sentido, López Obrador recordó el caso del mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y quien presuntamente participó en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar.

Caro Quintero cumplió 28 años en una prisión mexicana hasta que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Distrito de Jalisco ordenó su liberación en agosto de 2013, argumentando que el capo debió haber sido juzgado en el fuero local, y no en el federal, como sucedió. Actualmente es uno de los fugitivos más buscados por la DEA.

"Entonces no podemos nosotros decir que el señor [Palma Salazar] debe permanecer en la prisión porque el juez está ordenando de que se le libere (...) Sin embargo, amerita que se explore, que nos informemos todos que no hay ningún pendiente y, de ser así, pues que se cumpla el mandato del juez, pero no hacerlo el sábado en la madrugada", declaró López Obrador.