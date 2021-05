¿Qué tiene que ver el k-pop con el expresidente Uribe? Las protestas en Colombia pueden tener la explicación

Los seguidores del k-pop en Colombia, un género musical popular surcoreano con una gran fanaticada juvenil, no han tenido que salir de sus casas para expresar su apoyo a las manifestaciones antigubernamentales en el país suramericano, que se extienden ya por seis días.

Desde el inicio de esta semana, varias etiquetas con frases en respaldo al expresidente Álvaro Uribe han sido saboteadas por los llamados 'k-popers' colombianos, que han alterado los algoritmos informáticos de redes sociales como Twitter para posicionar videos e imágenes de sus grupos y cantantes preferidos.

Acciones de este tipo, que se alimentan de la viralización en las redes, ya se han visto en otras oportunidades en contra de contenidos racistas en EE.UU. y derechistas en España.

En el país suramericano, las imágenes de los miembros de grupos musicales surcoreanos, como Black Pink y BTS, han aparecido al buscar etiquetas en apoyo al exmandatario, de criminalización de los manifestantes, en contra de políticos de izquierda o en defensa de los cuerpos de seguridad, en medio de las denuncias y videos que dan cuenta de la represión policial en el contexto de las protestas, donde ya se han registrado 19 personas muertas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

¿Qué han hecho en Colombia?

Al hacer clic en la etiqueta #UribeTieneLaRazon, que se encontraba en segundo lugar entre las tendencias de Twitter de este martes, comienzan a aparecer una secuencia de fotos y videos de complejas coreografías de cantantes de k-pop, acompañados de mensajes de rechazo al expresidente colombiano.

En un desplazamiento por la línea del tiempo de esta tendencia no se observa ninguna interacción que se refiera fielmente al numeral utilizado, por lo que se concluye que su contenido ha sido saboteado.

Uno de los trinos de los seguidores de este género musical surcoreano dice: "No puedo salir a protestar pero si esta es la forma en la que puedo ayudar, lo haré todo el tiempo que sea necesario".

#UribeTieneLaRazonNo puedo salir a protestar, pero si está es la forma en la que puedo ayudar, lo haré todo el tiempo que sea necesario pic.twitter.com/TpAbQSKkw4 — Moonlight child 🇨🇴 (@honey_Bonny12) May 4, 2021

En un tuit más, otro fanático de estos grupos, que causan furor entre el público adolescente y juvenil, escribe: "Y si esto es lo único que puedo hacer por mi patria amada, entonces lo haré. Gracias a la comunidad k-pop de todo el mundo por su apoyo".

Y si esto es lo único que puedo hacer por mi patria amada, entonces lo haré ✊🇨🇴...Pd: Gracias a la comunidad Kpop de todo el mundo por su apoyo 🤝💗 #YoApoyoAlEsmad#YoApoyoALaFuerzaPublica#MilitarizarLasCallesYa#UribeTieneLaRazon#UribeSomosTodos#PetroFueraDeTwitterpic.twitter.com/5I2yx9SgeM — Koya🧈🐨💜 (@WinterBear_KY) May 4, 2021

En otra interacción, un 'k-poper', como se denominan los seguidores de este género, se mofa de cómo han revertido las tendencias a favor del exsenador derechista, a quien la red social le borró un tuit por la "glorificación de la violencia" que hacía al pedir que la población apoyara el uso de armas por parte de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones.

Yo entrando a estos 2 # y viendo que los k-poper arruinamos los Hashtags de los uribistas#PetroFueraDeTwitter#UribeTieneLaRazonpic.twitter.com/jlE7lqnR0f — 𝐛𝐭𝐬𝐱𝐦𝐚𝐧𝐠𝐢ᴮᴱ | 🇨🇴 (@MariaFe05785817) May 4, 2021

La acción de los 'k-popers' no solo ha modificado el contenido de esta etiqueta. Se han saboteado también otras elaboradas con frases de respaldo a Uribe, a las acciones del Gobierno o al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Tampoco se han escapado las que criminalizan la protesta o que piden la salida del senador Gustavo Petro de Twitter.

Los principales 'hashtags' uribistas que se pliegan a su petición de incrementar la presencia de policía y militares armados en las calles son: #UribeTieneLaRazon, #MilitarizarLasCallesYa, #YoApoyoAlEsmad, #UribeSomosTodos, #VandalismoPuroYDuro. En esas etiquetas también aparecieran videos de corta duración con artistas de k-pop.

El k-pop y otros sabotajes

Si bien la estrategia en las redes de los fanáticos del k-pop ha sido conocida a la hora de viralizar canciones de sus artistas preferidos, ubicarlos en los primeros lugares de las tendencias musicales o de agotar rápidamente las entradas a los conciertos, el uso político no es un tema nuevo. Ya el año pasado los 'k-popers' dirigieron acciones similares en contra del Gobierno del expresidente Donald Trump, según The New York Times.

También modificaron tendencias tras el asesinato del afroamericano George Floyd, a manos del expolicía Erick Chovin, durante un arresto en mayo de 2020, cuando se posicionaron en las redes las etiquetas #BlackLivesMatter en contra del racismo y la discriminación en EE.UU.

En esos días de convulsión y manifestaciones en algunas ciudades estadounidenses, los seguidores de la música popular surcoreana entorpecieron la propagación de los contenidos agrupados en los 'hashtags' #WhiteLivesMatter y #BlueLivesMatter, que fueron considerados discriminativos y que promocionaban el racismo.

Aunque aún no están claras las razones por las cuales estos grupos apoyan a los afroamericanos y las protestas a favor de sus derechos, la rapera Lee Chae Rin, conocida como CL, publicó en su cuenta de Instagram que la industria del k-pop está "inspirada en la cultura negra, lo reconozcan o no".

Lo mismo ocurrió con la aplicación de denuncias que abrió la Policía de Dallas, y que también fue boicoteada para evitar los arrestos de personas que participaban en las manifestaciones, y contra las publicaciones del algunos miembros del partido ultraderechista español Vox.

Mandaron a la verga la app de la policía y ahora sabotearon el #WhiteLivesMatter y todo eso en esta semana, Idol@s ❤️. pic.twitter.com/6R4QqbguhK — Alberto (@Albertobunny7) June 3, 2020

En la región, los grupos k-pop estuvieron en el medio de la polémica luego de que la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile afirmara, basada en un informe de Big Data hecho por una compañía española, que detrás del estallido social de 2019 en ese país había "cuentas internacionales", medios de comunicación como Actualidad RT y aficionados jóvenes a la música popular surcoreana.

A pesar de las acusaciones de la supuesta interferencia extranjera en la política interna chilena, un año después del inicio de las manifestaciones antigubernamentales, el fiscal metropolitano Manuel Guerra afirmó que fueron "solo humo".

Nathali Gómez