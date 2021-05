La Corte Suprema de Argentina falla a favor de las clases presenciales en Buenos Aires y da un golpe a la estrategia sanitaria del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de Argentina falló este martes a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con el Poder Ejecutivo Nacional, y habilitó las clases presenciales en el distrito a pesar del fuerte repunte de contagios y muertes por coronavirus.

En la sentencia, el máximo tribunal del país avaló la "autonomía" de la Capital Federal, al advertir que "no surge ningún obstáculo" para que ésta "decida sobre la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a cabo la educación en su territorio".

Fue en respuesta a una demanda que había presentado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (macrismo), contra el decreto del presidente Alberto Fernández, quien, entre otras medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de abril, y luego extendidas hasta el 21 de mayo.

"Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes", señala el fallo emitido en forma unánime, aunque con distintos argumentos.

Para los jueces, el artículo 2 del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/21 "violó la autonomía de la ciudad".

La reacción de la Casa Rosada

Tras la decisión, el presidente Fernández envió un mensaje directo a la Corte: "Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos", dijo durante un acto oficial. Y añadió: "Yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos por más sentencias que escriban".

El mandatario, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuestionó la legitimidad del fallo, aunque dijo que lo "respetará".

"Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso", afirmó el dirigente peronista.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró la decisión del máximo tribunal como otro "golpe a las instituciones democráticas elegidas por el voto popular", aunque estos "ya no son como antaño".

"Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS [Organización Mundial de la Salud], emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias", dijo la vicepresidenta a través de su cuenta en Twitter.

El alcalde Larreta había asumido este tema como central en su agenda, por lo que reivindicó la decisión de sostener las clases presenciales, al considerar que la cantidad de contagios registrados en los establecimientos educativos era muy baja.

Desde la Casa Rosada, en cambio, explicaron que la propagación del virus no se da específicamente en las escuelas, pero sí en los traslados y aglomeraciones de gente que conlleva la actividad escolar presencial.

Además, Alberto Fernández acusó a Rodríguez Larreta de hacer "política" con la situación de la pandemia, teniendo en cuenta que en octubre habrá elecciones legislativas en el país.