"Los que tenemos plata nos la vamos a poder acomodar, pero los pobres no": Los dichos clasistas y racistas colman la campaña electoral en Perú

En Perú, avanza la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio, en la que se enfrentarán los candidatos Pedro Castillo, de izquierda, y Keiko Fujimori, de derecha.

Castillo, un profesor rural y dirigente magisterial que encabezó las huelgas en 2017, fue la gran sorpresa en la primera vuelta de los comicios, que se realizaron el pasado 11 de abril; y sigue causando asombro a medida que sube en las encuestas.

El último sondeo de Ipsos le otorga 43 % a Castillo y 34 % a Fujimori; un porcentaje casi similar al de la encuesta Datum. La medición que menos porcentaje de diferencia presenta es el estudio del Centro de Investigación Territorial (CIT), con 37,6 % y 34,5 %, respectivamente.

Así viene el mapa de encuestas en Perú 🇵🇪 de cara a la segunda vuelta (6 junio). Por ahora, se mire como se mire, @PedroCastilloTe está muy por encima de @KeikoFujimori Veremos... pic.twitter.com/a9OOJRhEA3 — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) May 4, 2021

Esta situación no tiene muy contentos a algunos, que rechazan al candidato de Perú Libre, tildándolo de "amenaza comunista", y prefieren optar por el "mal menor" que representaría la candidata de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad.

"Habrá miseria"

Las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en el espacio donde muchos ciudadanos, principalmente rostros conocidos en los medios de comunicación, expresan sus mensajes, cargados de clasismo y racismo.

"El eslogan de ellos es 'no más pobres en un país rico', pues le doy toda la razón, no habrá más pobres, habrá miseria y los que tenemos plata nos la vamos a poder acomodar, pero los pobres no, así que déjense de estupideces y piensen, por favor", fue el comentario de Gigi Mitre, conductora del programa Amor y Fuego, del canal de televisión Willax.

"Los que tenemos plata nos lo vamos a poder arreglar. Ustedes los pobres, No!. Así que déjense de estupideces y piensen."El clasismo de #GigiMitre en su máxima expresión. #NoAKeiko#FujimorismoNuncaMaspic.twitter.com/2Jdgp7k1TU — Fauper Ancasi Cauti (@FauperAnc) May 4, 2021

En sus declaraciones, Mitre dijo que votaría por Fujimori. Su compañero de conducción, Rodrigo González, la acompañó y mencionó que Castillo "es un gran peligro para el país". Ambos, además, recurrieron al insistente discurso de la derecha sobre la posibilidad de que se instale "una dictadura" en el país.

"Hay gente que llega al poder y no la sacas más, no la sacas más, y así como mañana te dicen qué tienes que ver o qué no tienes que ver, pasado mañana van a tomar otras decisiones, van a tomar muchas decisiones por ti y por tu familia", dijo González.

Ambos presentadores recurrieron al trillado tema de Venezuela —que ha sido usado en campañas electorales de otros países, como en Ecuador, recientemente—, haciendo énfasis en la cantidad de migrantes venezolanos que han llegado a Perú, y reprocharon al candidato que no reconozca al gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura".

Ante el mensaje de Mitre, Mario Hart, piloto de automovilismo, cantante y actual miembro del programa 'Esto es guerra', que se transmite por América Televisión, escribió en una historia en Instagram: "Me paré a aplaudirla".

"Como pituco"

La semana pasada, Beto Ortiz, otro conductor de televisión, hizo unos polémicos comentarios tras conocer que Castillo había suspendido temporalmente su campaña electoral tras sufrir una descompensación respiratoria, por la cual fue trasladado de urgencia a una clínica, un centro de salud privado, de Lima.

"Justo se nos descompensó a 48 horas del debate con Keiko", afirmó el presentador del programa 'Beto a saber', en referencia al debate que estaba previsto entre los candidatos el pasado domingo y que, finalmente, se realizó.

"Y lo llevan a una clínica, como 'pituco' [persona de clase alta]", añadió en su comentario. De acuerdo al conductor, el aspirante "debió haber ido a la 'posta' [centro de salud comunitario], como el proletario combativo que dice ser".

El escrito siguió: "¿Qué pasó, Don Pedrito? ¿Se te encogieron las boloñas?".

Ya a mediados de abril, Ortiz fue denunciado por "racismo" ante la Fiscalía de la Nación. Entre los argumentos esgrimidos está el haberse presentado ante las cámaras del canal donde labora, un día después de la primera vuelta electoral, "usando un traje típico de Cajamarca", que ha sido interpretado como una "clara alusión" a Castillo, quien es oriundo de Chota, justamente en esa región.

Interponemos DENUNCIA PENAL por RACISMO CONTRA BETO ORTIZ. Señor Beto, cese de actos de odio. @FiscaliaPeru y @Defensoria_Peru es Urgente parar el racismo y el terruqueo. Abre heridas y causa mucho dolor. BASTA!! No pararemos de denunciar el racismo porque es eso: UN DELITO pic.twitter.com/7uyluLYgNv — TITO WANKA (@TitoWanka) April 17, 2021

En el documento, publicado en Twitter por el abogado Edison Tito Peralta, conocido como 'Tito Wanka', se denuncia que esta acción es "un acto de estigmatización social y evidente racismo". Añaden que Ortiz "sobrepasó con esta actuación los límites de la libertad de expresión, pues la usó con un ánimo de burla y desprecio a las personas de Cajamarca".

"Ignorantes"

Pero las declaraciones clasistas y racistas comenzaron la misma noche de la primera vuelta electoral, cuando sorpresivamente Castillo tomó la delantera en los resultados.

Entonces, se podían leer en redes sociales calificativos despectivos en alusión a quienes votaron por él, como "cholos de mierda", "ignorantes" o "cajamarqueños de mierda".

Para empezar lo peor de las elecciones no es Pedro Castillo, Keiko o los resultados... Son las personas, el mismo ciudadano peruano, si, ese que en sus redes y estados puso "crrano de mierda" "cajamarquinos de mrda" "cholos de mrda", etc (que asco enserio esa gente)... (1/7) pic.twitter.com/suEQ8Qf0AS — Vicenzo Antinori (@VicenzoAntinori) April 12, 2021

También frases como "no vuelvo a comprarle rosquitas [una especialidad pastelera] a ningún cajamarquino". Otros optaron por decir que "la gente de la sierra y asentamientos humanos no deberían tener acceso al voto".

Además, hasta hicieron referencia a un doloroso episodio del pasado reciente de Perú: "Todo es culpa de [Alberto] Fujimori por no esterilizarlos bien". Esto en alusión a una política de planificación familiar violatoria de los derechos humanos que llevó a cabo este expresidente (1990-2000) para esterilizar a mujeres de escasos recursos, con el fin de buscar que su gobierno pudiera demostrar una reducción de la pobreza, según ha determinado la Fiscalía.

¿Se equivoca Vargas Llosa?

Ya el escritor peruano Mario Vargas Llosa se pronunció a favor de Fujimori. Dijo que la candidata derechista encarna valores "democráticos" y que un eventual gobierno de Castillo "sería una verdadera catástrofe".

"Me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe", señaló, en entrevista con RPP.

En su mensaje tampoco faltó la referencia hacia Venezuela, al asegurar que es el "mejor ejemplo" para hablar de esa posible "catástrofe".

Una opinión similar dio el escritor, siempre inclinado hacia los gobiernos de derecha en el continente, en 2018, cuando Colombia iba a elecciones presidenciales. En esa oportunidad habló a favor de Iván Duque, entonces aspirante a la Presidencia por el derechista Centro Democrático, y en contra de Gustavo Petro, el candidato de izquierda.

"Yo creo que Petro es un candidato muy peligroso [...] que abriría una muy riesgosa vía para el futuro colombiano", indicó, y señaló que la candidatura de Duque representaba "una línea mucho más democrática".

Duque ganó esos comicios en segunda vuelta, celebrados en junio de 2018, y asumió el cargo el 7 de agosto, por un período de cuatro años.

En noviembre de 2019 hubo un levantamiento popular en Colombia, denominado Paro Nacional contra el gobierno de Duque, que tuvo una pausa durante la pandemia, pero que se retomó el pasado 28 de abril. Desde entonces, se desarrollan fuertes protestas antigubernamentales en ese país, que han dejado una veintena de muertos, que los manifestantes atribuyen a la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, acusando al mandatario de violaciones a los derechos humanos.

Edgar Romero G.

