Lanzan un chaleco para motocicletas con un 'airbag' por suscripción que dejará de funcionar si no se paga (FOTO)

La empresa de indumentaria para motocicletas Klim ha sacado al mercado unos chalecos con 'airbag' que funcionan si se paga una tarifa pero no se inflan si no se realiza el pago, recoge la revista Vice.

En un video promocional del Klim Ai-1, el gerente de línea de productos, Jayson Plummer, calificó el chaleco como una "era completamente nueva de una plataforma donde lo analógico se encuentra con lo digital y da como resultado una historia de protección superior".

El Ai-1 cuesta 400 dólares pero, para que realmente funcione, tras la compra es necesario descargar una aplicación y 'desbloquear' el 'airbag'. Para ello se puede elegirentre dos opciones: el propietario puede pagar otros 400 dólares una sola vez u optar por un "modelo basado en la suscripción" que supone un pago de 120 anuales o 12 dólares mensuales. Según Plummer, esta última variante es una buena opción para aquellos que utilizan la motocicleta solo unos meses al año.

Esto es posible porque el chaleco incluye dos componentes: el propio chaleco fabricado por Klim y el sistema de 'airbag', que incluye una pequeña caja negra fabricada por la empresa In & Motion, la cual se llama 'módulo de detección In & Box'. Este módulo contiene sensores y componentes de computadora que detectan un choque y hacen que el 'airbag' se infle.

Desde Klim confirmaron a Vice que, si un cliente olvida activar la suscripción y luego tiene un accidente, la bolsa de aire "no funcionará". Al mismo tiempo, si la tarjeta del propietario del Ai-1 es rechazada, este tendrá un período de gracia de 30 días para actualizar sus datos de pago antes de que el chaleco deje de funcionar.

"En cuanto a la falta de pago y la funcionalidad del 'airbag', las notificaciones de pago de In & Motion y el período de gracia de 30 días son razonables. En algún momento, si una persona deja de pagar por un servicio, ese servicio debe suspenderse, al igual que con los servicios públicos o un plan de celular", explicó el gerente de comunicación de Klim, Lukas Eddy.

"Además, si alguien detiene su suscripción y se olvida de reiniciarla, no podrá poner su In & Box en estado de 'listo para viajar' cuando vaya a encenderlo. Si luego optan por ignorar los indicadores y viajar con el In & Box inactivo, es su culpa y podemos prever que no se infle en caso de choque", agregó Eddy.

