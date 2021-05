WhatsApp aplaza la fecha límite del bloqueo a los usuarios que no acepten las nuevas condiciones de uso

La red social avisó que, tras un periodo de varias semanas, los usuarios que no admitieron la actualización "encontrarán una funcionalidad limitada" en la 'app'.

WhatsApp ha comunicado esta semana que pospone sus planes de bloquear a los usuarios que no acepten su nueva política de privacidad antes del 15 de mayo, fecha en que entrará en vigor. La red social, propiedad de Facebook, detalló que no borrará las cuentas de las personas que no aceptaron las condiciones de uso y tampoco les reducirá la próxima semana las funciones de la 'app'.

La empresa detalló que actualmente está proporcionando a los internautas más información sobre los cambios, para que puedan revisarlos y aceptarlos. "Tras un periodo de varias semanas, el recordatorio que reciben los usuarios acabará siendo persistente", explicó.

Según reveló la plataforma, a partir de ese momento, los que no admitieron la actualización "encontrarán una funcionalidad limitada en WhatsApp". Aunque las personas afectadas podrán responder a las llamadas, videollamadas o mensajes entrantes, no tendrán el acceso directo a su lista de chats.

Sin embargo, tras unas semanas de funcionalidad limitada, estos usuarios tampoco podrán recibir llamadas ni notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a sus teléfonos, avisó.

La compañía no reveló exactamente cuándo comenzarán estas restricciones, pero aseguró que no afectarán a todos los usuarios al mismo tiempo. Los usuarios podrán restaurar todos los servicios aceptando la nueva política de privacidad.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!