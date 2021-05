El Pentágono sobre el cohete descontrolado chino que se acerca a la Tierra: "Quienes operan en el espacio deben hacerlo de modo seguro"

El secretario de Defensa estadounidense también señaló que no planean derribar el cohete, expresando la esperanza de que caerá "en un lugar donde no dañará a nadie".

Los países que llevan a cabo misiones espaciales, deben hacerlo "de modo seguro", declaró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, respondiendo a una pregunta sobre el cohete Larga Marcha 5B Y2, que se acerca a la Tierra y amenaza con caer fuera de control sobre nuestro planeta en los próximos días.

"Para aquellos de nosotros que operamos en el dominio espacial, hay un requisito, debe haber un requisito, de operar en un modo seguro y reflexivo", afirmó durante una rueda de prensa, agregando que hay que "asegurarse de que tenemos en cuenta este tipo de cosas mientras planificamos y realizamos operaciones".

El jefe del Pentágono señaló también que EE.UU. no planea derribar el cohete, expresando la esperanza de que caerá "en un lugar donde no dañará a nadie": "Ojalá en el océano o un lugar como este". Al ser preguntado sobre si Washington tiene la capacidad de derribarlo, Austin dijo que puede llevar a cabo "muchas cosas" y volvió a reiterar que no van a hacerlo.

Previamente, desde la agencia espacial rusa Roscosmos y el Comando Espacial de EE.UU. informaron que están monitoreando el cohete que, según estimaciones, caerá sobre nuestro planeta el 8 o 9 de mayo. "Algunas de las estructuras de la etapa central del cohete dejarán de existir en las densas capas de la atmósfera, pero elementos estructurales individuales no combustibles pueden alcanzar la superficie de la Tierra", comunicó este martes Roscosmos.

El jueves, el jefe de la agencia espacial rusa, Dmitri Rogozin, publicó un mapa en el que se ve la zona donde puede caer el cuerpo del cohete chino. De acuerdo con este mapa, toda África, casi toda Australia y Sudamérica, así como buena parte de América del Norte y Eurasia se encuentran en la zona de riesgo.

Возможная область паденияступени ракеты-носителя «CZ-5B»(№ международный - 2021-035B) pic.twitter.com/A4b1zyBwTW — РОГОЗИН (@Rogozin) May 6, 2021

El Larga Marcha-5B Y2, que llevó a bordo el módulo central para la construcción de una futura estación espacial china, fue lanzado con éxito al espacio el pasado jueves. Sin embargo, al poco de su lanzamiento la etapa central del cohete experimentó dificultades y entró inadvertidamente en la órbita terrestre baja.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!