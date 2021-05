Un ataque con cuchillo deja 4 heridos en Nueva Zelanda, 3 de ellos en estado crítico

Cuatro personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo este lunes en un supermercado de Countdown en la ciudad neozelandesa de Dunedin, informan medios locales. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital local. Tres personas se encuentran en estado crítico y una está grave. La Policía confirmó que una persona fue detenida en el lugar de los hechos. Actualmente se está llevando a cabo una investigación para establecer las circunstancias del crimen.

Refiriéndose al incidente, Jacinda Ardern, primera ministra del país, subrayó que la evaluación inicial de la Policía no indica que se trate de un acto terrorista. No obstante, señaló que "no hace falta decir que tal ataque es muy preocupante".