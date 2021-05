Polémica en Nuevo León tras las denuncias contra dos candidatos por delitos electorales y las quejas por la supuesta intromisión de López Obrador

A menos de un mes para que se celebren las elecciones intermedias de México, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por delitos electorales contra los dos candidatos punteros en la gubernatura de Nuevo León (noreste del país), lo que sido calificado por la oposición como una intromisión del Gobierno federal en los comicios, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció las presuntas irregularidades cometidas por uno de los aspirantes.

La FGR informó la noche del lunes que abrió una investigación contra Adrián de la Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por supuestamente solicitar el voto a cambio de la entrega de una 'tarjeta rosa', que forma parte de su promesa para ofrecer un apoyo bimestral de 1.500 pesos (unos 75 dólares) a las mujeres si gana la gubernatura.

Para la FGR, la acción del aspirante del PRI y PRD "significa la compra y coacción del voto", en virtud del artículo 19 de la Constitución, que contempla la prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales.

#FGRInforma: En atención a numerosas denuncias, la FEDE abrió carpeta de investigación en contra de Adrián "D", Samuel “G”, Mariana “R” y el padre de esta Jorge “R” , por hechos electorales presuntamente delictivos en Nuevo León.Más información: ➡️ https://t.co/NuNrBzXknspic.twitter.com/a6NsYi53zi — FGR México (@FGRMexico) May 11, 2021

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó varias denuncias contra Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), por hechos "presuntamente delictivos" señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En específico, la FGR informó que abrió una investigación contra García por incurrir en el delito de "aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales". Esta indagatoria también abarca al padre del candidato de MC, Samuel García Sepúlveda; a la esposa del aspirante, Mariana Rodríguez; así como a su suegro, Jorge Rodríguez.

Polémica

Desde Movimiento Ciudadano acusaron al mandatario mexicano de presunta interferencia en los comicios de Nuevo León.

"Lo que está haciendo Andrés Manuel es abuso de poder, es intervención en un campo que le está vedado", afirmó Dante Delgado, coordinador de la bancada de MC en el Senado.

.@lopezobrador_, es lamentable que interfieras en el proceso electoral de Nuevo León como lo hacían los viejos regímenes del pasado. Lo que estás haciendo es abuso de poder. Abstente de violar la legislación electoral. pic.twitter.com/JsMt7UalIG — Dante Delgado (@DanteDelgado) May 11, 2021

Por su parte, de la Garza señaló que era víctima de "persecución política" porque, según el aspirante, encabeza las preferencias electorales, por encima de la candidata del oficialista Morena, Clara Luz Flores.

Denuncia de López Obrador

Tras la polémica generada por el anuncio de la FGR, López Obrador fue cuestionado este martes sobre si él tenía que ver con la apertura de la investigación contra los aspirantes del PRI/PRD y MC a la gubernatura de Nuevo León.

La duda surgió porque el pasado 5 de mayo, López Obrador mostró una foto en Twitter de la 'tarjeta rosa' que supuestamente entregó de la Garza a las mujeres en un mitin para que las guardasen y, en caso de ganar las elecciones, pudiesen cobrar el subsidio.

Vaya forma tan burda de querer comprar el voto con maroma futurista: "Desprende esta tarjeta y guárdala" y si gana el priista Adrián de la Garza en Nuevo León, ahí tendrás depositados 1,500 bimestrales. pic.twitter.com/C83ber8oZS — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 2, 2021

"Pero ¿cómo no voy a tener que ver?", respondió el mandatario.

Cuando los reporteros interpelaron a López Obrador sobre si estaba "metiendo la mano en las elecciones", como denunciaron los partidos de oposición, el presidente mexicano respondió: "Claro que sí, si aquí lo di a conocer [la fotografía de la tarjeta rosa], si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude".

"Yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo siendo presidente me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera", afirmó el mandatario.

Elecciones

De cara a los comicios del próximo 6 de junio, en los que se renovará la Cámara de Diputados y unos 3.526 cargos de elección popular, hay 15 gubernaturas en disputa.

Aunque Morena encabeza la intención de voto en la gubernatura de ocho estados (Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), en Nuevo León la candidata oficialista se ubica en el tercer puesto, según diversas encuestas.

La más reciente encuesta de Reforma, recogida por el sitio Cedes, sitúa a García como puntero en las preferencias electorales en Nuevo León, con el 39,6 %; seguido del priista de la Garza, con 27,5 %; y en el tercer sitio se ubica la morenista Luz, con 16,5 %.

José Beltrán Contreras