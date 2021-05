General estadounidense advierte que China se propone construir una base naval en la costa atlántica de África

El alto militar sostiene que, aunque las aspiraciones de Pekín no se han materializado, el gigante asiático mantiene estrechas relaciones con varios países de la región con miras a alcanzar sus pretensiones

La existencia de una creciente amenaza por parte de China puede manifestarse en sus aspiraciones a construir una base naval en la costa atlántica de África. Así lo considera el general estadounidense Stephen Townsend, quien manifestó sus preocupaciones al respecto en una entrevista concedida a Associated Press.

Townsend sostiene que el gigante asiático está en estrecho contacto con los países de esa región, que se extienden desde Mauritania hasta el sur de Namibia, en su búsqueda de establecer un puerto naval capaz de albergar submarinos o portaaviones. Hasta ahora, sin embargo, esas intenciones no se han materializado.

"Buscan [los chinos] un lugar donde puedan rearmar y reparar buques de guerra. Eso se vuelve militarmente útil en un conflicto. [...] Están dirigiendo su mirada a la costa atlántica y quieren tener allí una base de ese tipo", enfatizó. El jefe del Comando África de EE.UU. (AFRICOM), agregó que China "está superando a EE.UU. en determinados países" del continente.

Asimismo, afirmó el general que Pekín viene también tratando de montar una base naval en Tanzania, es decir, en la costa oriental de África, idea que aún no se ha plasmado. "Quiero creer que será (la construcción de una base naval) en Tanzania, y no en la costa atlántica. La costa atlántica me preocupa mucho", afirmó el alto militar, al destacar que el litoral occidental de África es más cercano al territorio norteamericano.

¿Tiene ya China alguna base militar en África?

Sí: la única base militar de China en el extranjero está ubicada en un país africano. Se trata de la base de Yibuti, en la costa oriental de África, establecida en 2017. Townsend estima que esa instalación militar cuenta con la presencia de hasta 2.000 efectivos, incluyendo a cientos de 'marines' que se encargan de la seguridad.

"Seguro que tienen armas y municiones. Tienen vehículos de combate blindados. Creemos que pronto basarán allí helicópteros para luego incluir potencialmente helicópteros de ataque", destacó el alto mando militar.

Las declaraciones de Townsend se producen en momentos en que el Pentágono lleva a cabo una revisión global de la presencia militar de EE.UU. en todo el mundo, con miras a mantener un dominio global. Esto, a su vez, podría llevar a la reconsideración del número de efectivos militares norteamericanos presentes en distintos puntos del mundo, incluyendo los integrantes del AFRICOM.