Israel anuncia un "despliegue masivo" de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna

En particular, ha ordenado la movilización de diez compañías de la Patrulla Fronteriza en la reserva para reforzar las acciones de la Policía para frenar los enfrentamientos entre árabes y judíos en varias ciudades del país.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha anunciado este jueves un "despliegue masivo" de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna en el país, informa AFP.

En particular, ha ordenado la movilización de diez compañías de la Patrulla Fronteriza en la reserva para reforzar las acciones de la Policía para frenar los enfrentamientos entre árabes y judíos en varias ciudades del país, según The Times of Israel.

Una declaración de la oficina de Gantz subraya que no se permitirá que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sean utilizadas para realizar trabajo policial en territorio israelí, aunque señala que las FDI asistirán a la Policía.

"Estamos en un momento de emergencia", ha afirmado Gantz. "En este momento, se necesitan refuerzos masivos de las fuerzas en el terreno, que serán enviadas de inmediato para imponer la ley y el orden", ha añadido.

La escalada de tensión entre israelíes y palestinos ha alcanzado su punto álgido tras semanas de creciente hostilidad. Desde este lunes, al menos 83 personas han muerto en Gaza y siete en Israel.

