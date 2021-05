Moscú condena la entrada de un submarino nuclear de EE.UU. en un puerto noruego cercano a la frontera de Rusia

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de "lamentable" el rumbo tomado por Oslo hacia la militarización del Ártico. El comentario se produce después de la entrada de un submarino nuclear estadounidense en un puerto noruego cercano a la frontera de Rusia, un hecho que, según la vocera, ha generado preocupación en Moscú.

"Es preocupante la entrada de un submarino nuclear estadounidense en el puerto del asentamiento de Tønsnes, a 50 kilómetros de Tromsø, en el norte de Noruega, el 10 de mayo de este año", aseveró en una rueda de prensa.

De acuerdo con Zajárova, un puerto civil en las inmediaciones de la frontera ruso-noruega, "especialmente modernizado para tales visitas a expensas de Washington, se está convirtiendo en el próximo puesto de avanzada de la OTAN en territorio noruego".

La cúpula militar noruega asegura que no hay armas nucleares a bordo de los submarinos nucleares que llegan a sus puertos. Sin embargo, para la portavoz, estas declaraciones "no inspiran confianza, ya que, según los propios noruegos, no hay información fidedigna al respecto y no se proporcionan mecanismos de control sobre las acciones de los estadounidenses".

Además, Zajárova tildó de "desconcertante" el hecho que las autoridades noruegas atribuyan "un cierto papel estabilizador" a las visitas de este tipo de submarinos, que tienen capacidad para portar ojivas nucleares a bordo.

"Es especialmente lamentable que Oslo, tratando de complacer a los principales socios de la OTAN, haya tomado un rumbo difícil para fortalecer la militarización del Ártico, aumentando las tensiones en esta región tradicionalmente pacífica", concluyó la vocera.