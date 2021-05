"Solo quiero 30 segundos lúcidos": la emotiva carta de un investigador argentino poco antes de morir por covid-19

Una emotiva carta escrita por el docente e investigador argentino Hugo Míguez poco antes de fallecer por coronavirus, está dando la vuelta al mundo con un profundo mensaje en el que describe con crudeza sus últimos instantes de vida.

Míguez fue pionero en el país en los estudios de epidemiología psiquiátrica, además de un destacado investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), recogen medios locales. Tenía 75 años cuando falleció a causa del covid-19 el pasado 20 de abril en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano de Buenos Aires, pero antes pudo plasmar sus últimos pensamientos en un teléfono celular.

"Cama 1216... zona de trinchera. '30 segundos'. Busco dejar algo de lo aprendido en estos días de aislamiento, búsqueda de aire, revisión de sentido bajo la pandemia. Algo. Lo que pueda", son las palabras con las que inicia su relato.

"Mientras me enfermaba de covid encontré algo en estas salas, en estos corredores, en la mirada de estas gentes. Una cultura", recuerda y agrega que en medio de la desesperación y la falta de aire logró encontrar un "llamita con algo de calor y luz".

En su testimonio agradece al personal que lo asistió y a todas las personas que estuvieron cerca. "Bernardo y otros médicos me escucharon. Luego me pusieron una mano en el hombro y se hicieron cargo de mí. No tengo hermanos. Esto ha sido lo más próximo que he descubierto de esa relación. Me protegió. Llamó todos los días a mi hija que amo y la contuvo. Le explicó. La protegió", continuó antes de expresar su último deseo.

"Solo quiero 30 segundos lúcidos. Para poder evocar a los que quise sin que llegue a atraparme la melancolía. Me iré bien. Este hospital y su gente estará también en esos 30 segundos. Gracias, gracias, gracias", finalizó Míguez en su breve obra que se ha viralizado en la Red.