Internautas acusan a Rihanna de no tomar partido por hablar de "niños inocentes israelíes y palestinos"

Rihanna se ha unido a las celebridades que se han visto el foco de una polémica por expresarse sobre el conflicto palestino-israelí en medio de la nueva escalada de violencia.

La cantante barbadense escribió este jueves en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 95 millones de seguidores, que está "al lado de la humanidad" y que la violencia de estos días le "está rompiendo el corazón", ya que "gente inocente cae víctima de nociones perpetuadas por gobierno y extremistas".

En su mensaje, lamentó las decenas de muertes ocurridas en Gaza y que "niños inocentes israelíes y palestinos" estén sufriendo el conflicto, antes de insistir en que "hay que romper este ciclo".

Su publicación acumula ya casi 3 millones de 'me gusta', pero no agradó a todos, ya que algunos internautas expresaron su decepción con el hecho de que la estrella no diera un apoyo a ninguno de los lados.

Estos acusaron a Rihanna de querer seguir el camino de los partidarios de 'All Lives Matter' ('Todas las vidas importan'), un eslogan alternativo surgido contra el 'Black Lives Matter' que llenó las calles de EE.UU. contra el racismo policial tras la muerte de George Floyd.

Mientras, otros usuarios mostraron su descontento por la falta de apoyo expreso a la causa palestina. Cabe mencionar que Rihanna publicó en 2014 el 'hashtag' #FreePalestine en su cuenta de Twitter, publicación que luego eliminó porque "ofendió a algunas personas", indicando que rezaba tanto por los palestinos como por los israelíes.

from free palestine to Straight blindfold! pic.twitter.com/qKpvoQZWer — faiisal_tf (@ZaynFaisal) May 13, 2021

Desde el inicio de las hostilidades el pasado lunes, más de 1.500 cohetes han sido lanzados hacia territorio israelí por el movimiento palestino Hamás, según los militares israelíes, provocando la muerte de al menos seis civiles, incluido un niño. Mientras, los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza han acabado con la vida de decenas de civiles palestinos, incluidos al menos 17 menores, según las autoridades palestinas.

