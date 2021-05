Expulsan a un finalista de American Idol tras aparecer con 12 años en un video con una persona encapuchada a lo Ku Klux Klan

El cantante Caleb Kennedy, uno de los finalistas del programa de talentos American Idol, ha sido obligado a abandonar el concurso, tras difundirse un video grabado hace cuatro años en el que aparece grabándose a sí mismo y a una persona que lleva una capucha del Ku Klux Klan, el grupo de odio de extrema derecha​ y supremacía blanca que surgió en Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, informa CBS News.

Kennedy, de 16 años, pidió perdón a sus fans en las redes sociales e informó que ya no estará en American Idol. "Hay un video que apareció en Internet y mostró acciones que no estaban destinadas a ser tomadas de esa forma", escribió Kennedy. "Yo era más joven y no pensaba en las acciones, pero eso no es una excusa", añadió.

"Quiero pedir perdón a todos mis fans y a cada persona a la que fallé. Me alejaré de las redes sociales por un tiempo para mejorarme a mí mismo, pero sé que esto ha herido y decepcionado a mucha gente y les ha hecho perderme el respeto", subrayó el joven. "¡Lo siento mucho y ruego para que algún día pueda recuperar su confianza en quien soy y tener su respeto! Gracias por apoyarme", comentó.

La familia de Kennedy dijo al Herald-Journal que el video, de tres segundos de duración, fue grabado cuando Caleb tenía 12 años. Anita Guy, su madre, asegura que el video fue tomado después de que Caleb viera la película 'Los extraños: cacería nocturna' y que tanto él como la persona que está a su lado estaban "imitando a esos personajes"

"No tuvo nada que ver con el Ku Klux Klan, pero sé que así es como se ve", admite Guy. "Caleb no tiene un hueso racista en su cuerpo. Él ama a todos y tiene amigos de todas las razas", añade.

Si bien muchos han acusado a Kennedy de racismo tras ver el video, otros señalan el hecho de que el joven cantante tenía 12 años y no era él que llevaba la capucha. "Tenía 12 años. La cultura de la cancelación es una locura", escribió un usuario de Twitter en defensa del cantante.