"Acá hace 45 años me torturaron": Vacunan a un argentino contra el covid-19 en el mismo lugar donde estuvo secuestrado por la dictadura

Un hombre que sobrevivió a la tortura durante su detención ilegal, en plena dictadura argentina, fue vacunado contra el coronavirus en el mismo sitio donde lo mantuvieron secuestrado 45 años antes.

Una enfermera de argentina relató el emotivo momento, ocurrido en la Mansión Seré, un excentro clandestino de detención que fue convertido en Espacio de la Memoria, y por estos días funciona como vacunatorio.

El hecho ocurrió un día después del 24 de marzo, aniversario del golpe militar que derrocó a Isabel Martínez de Perón, en 1976. Ubicado en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, esta casa antigua fue escenario de atroces delitos de lesa humanidad durante el período del gobierno militar de facto (1976-1983).

"Justamente en este lugar que es significativo e histórico para Morón, por la memoria, verdad y justicia, el día 25, en el box 3, donde vacuno a las personas junto a mis colegas, vacuné a un señor que estuvo detenido aquí", dijo la enfermera durante una entrevista con la TV Pública de Argentina.

Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza 🙌El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones ❤ pic.twitter.com/djWijySiQ4 — Lucas Ghi (@LucasGhi) May 11, 2021

"En realidad me causó una curiosidad enorme porque lo vi llorar desde el momento en que tomó asiento. Me acerqué a ver qué le pasaba. Quería abrazarme y lógicamente uno trata de tomar la distancia por precaución. Me dijo: "Acá hace 45 años me torturaron para quitarme la vida. Y hoy me vas a dar la vacuna para prolongar mi vida", detalló la trabajadora de salud.

El video fue compartido en la red social Twitter por el intendente de Morón, Lucas Ghi. "Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza", escribió.

Y añadió: "El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones".