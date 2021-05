Eurodiputado denuncia los ataques de Israel en Gaza: "Palestina no tiene capacidad para hacer frente a este monstruo"

El presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones de la Unión Europea con Palestina, Manuel Pineda, cree que EE.UU. utiliza su poder de veto en el Consejo Seguridad de la ONU para impedir cualquier tipo de sanciones contra Israel, según lo declaró este jueves a RT.



"Lo que hace el Ejército israelí es bombardear de forma indiscriminada sobre la población civil de Gaza, que está encerrada en una pequeña franja de tierra que no tiene manera de salir, ni por la frontera ni por mar", explica Pineda, que es miembro del grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo.

Pineda aboga por dejar claro que no se trata de una operación contra elementos terroristas ni resistencia armada, pues entre las víctimas hay mujeres, bebés y periodistas. "Esos no son almacenes de armas, no son terroristas, eso es población civil a la que le ha tocado", denuncia. "Israel tira eso [los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza] como una ruleta rusa, y al que le toque muere", añade el eurodiputado, que ha estado en la zona.

Escalada de tensión

Por otro lado, el eurodiputado español de Izquierda Unida recuerda que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que va a apoyar a Israel bajo cualquier circunstancia, como ya lo hicieron sus predecesores Donald Trump y Barack Obama, subrayando así que su alianza es inquebrantable.

"[EE.UU.] debería hacer lo contrario de lo que hace", continúa Pineda, argumentando que "Palestina no tiene capacidad para enfrentar a este monstruo ellos solos, necesitan que la comunidad internacional apoye sus justas demandas", es decir, que se reconozca el Estado palestino en sus fronteras y que se les permita vivir en paz.

La escalada de tensión entre israelíes y palestinos ha alcanzado su punto álgido tras semanas de creciente hostilidad. De momento, la cifra de palestinos muertos durante los ataques aéreos perpetrados desde el lunes por parte de Israel sobre la Franja de Gaza asciende a 103, incluidos 27 niños y 11 mujeres, mientras que el número de heridos es de 580.

