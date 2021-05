Un CEO de EE.UU. afirma que los empleados "menos competitivos" prefieren trabajar desde casa y desata una ola de críticas

Sandeep Mathrani, director general de WeWork, una empresa inmobiliaria estadounidense que proporciona espacios de trabajo compartidos, está siendo objeto de numerosas críticas por parte de internautas, después de que declarara que el teletrabajo les gusta a los empleados "menos comprometidos".

El CEO se pronunció sobre la cuestión este miércoles durante el evento 'Future of Everything Festival', organizado por el diario The Wall Street Journal. "Los que están muy comprometidos con la empresa quieren ir a la oficina dos tercios del tiempo, como mínimo. Los menos comprometidos se sienten muy cómodos trabajando desde casa", acentuó Mathrani.

Asimismo, el primer ejecutivo de la empresa inmobiliaria enfatizó la importancia de que los trabajadores pasen algún tiempo en la oficina juntos, lo que —según él— influye en su rendimiento. Por otra parte, el dirigente de WeWork recalca que decidir cuántos días por semana hace falta ir a la oficina es una de las cuestiones más importantes.

Internautas lo acusan de parcialidad

Mientras tanto, son muchos los usuarios de la Red han mostrado su desacuerdo con la opinión de Mathrani, que consideran parcial, y enumeran las ventajas asociadas a trabajar desde casa, así como los inconvenientes de la oficina, aduciendo sus propias experiencias.

"Suelo completar 40 horas de trabajo de oficina en 8-12 horas en casa, porque no tengo que escuchar conversaciones cruzadas, dramas, discusiones insignificantes ni asistir a múltiples reuniones que reiteran el correo electrónico que recibí y sobre el que ya tomé medidas", explica un usuario en Twitter. "Fumar es bueno para ti", dijo el director general de la compañía tabacalera", bromea otra.

"Si la única forma de mantener a sus empleados comprometidos es estar en la oficina con ellos, tiene un problema de liderazgo, no de compromiso de los empleados", apuntó por su parte Ann Johnson, vicedirectora corporativa de Microsoft.

Mientras tanto, Aaron Levie, director general de Box, servicio de almacenamiento en la nube, recurrió al humor para salir al paso de la situación y comentó: "Los empleados más comprometidos siempre guardan sus archivos en Box".

Modelo híbrido, ¿una posible salida?

Pese a las críticas que sus comentarios han suscitado en redes, el punto de vista de Mathrani no es único, ya que los directivos de otras grandes empresas afirman estar extenuados con la cantidad de las videoconferencias que tienen que llevar a cabo tras el inicio de la pandemia de coronavirus.

"Estoy muy cansado de eso. Tengo fatiga de reuniones", admitió el propio CEO de Zoom Eric Yuan, cuya empresa prosperó en las circunstancias actuales. Por su parte, Jamie Dimon, el director ejecutivo d JPMorgan Chase, el principal banco estadounidense, compartió la misma experiencia.

Entretanto, algunas compañías, entre ellas Microsoft, ya han anunciado su intención de dar un paso a un sistema híbrido de trabajo que combine el trabajo a distancia con el de oficina.

