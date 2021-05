El papa Francisco califica de "gangrena para la sociedad" el pensamiento de que autorrealizarse "significa ganar dinero"

Según el pontífice, impera el mensaje equivocado de que "realizarse significa ganar dinero y tener éxito, mientras que los hijos parecen casi una diversión que no debe obstaculizar las aspiraciones personales".

El papa Francisco ha afirmado este viernes que autorrealizarse solo a través del dinero dejando de lado a los hijos es una "gangrena para la sociedad". Según el pontífice, los hijos no deben ser un obstáculo para las ambiciones personales, informa Vatican News.

A veces "se transmite el mensaje de que realizarse significa ganar dinero y tener éxito, mientras que los hijos parecen casi una diversión que no debe obstaculizar las aspiraciones personales", declaró el pontífice, que considera que esta mentalidad es "una gangrena para la sociedad y hace insostenible el futuro".

Asimismo, el papa Francisco criticó el hecho de que actualmente muchas mujeres temen que su embarazo pueda suponer un despido, hasta el punto de llegar a ocultar su barriga en sus trabajos. "¿Cómo es posible que una mujer sienta vergüenza por el regalo más hermoso que la vida puede ofrecer? No la mujer, sino la sociedad debería avergonzarse, porque una sociedad que no acoge la vida deja de vivir. Los niños son la esperanza que hace nacer a un pueblo", aseguró el papa. "Sin natalidad no hay futuro", agregó.

Además, lamentó que haya tanta gente a la que solo le importa su apariencia, juventud y belleza. "Los jóvenes no crecen gracias a los fuegos artificiales de la apariencia, maduran si se sienten atraídos por quienes tienen el valor de perseguir grandes sueños, de sacrificarse por los demás, de hacer el bien al mundo en que vivimos", afirmó.

"Mantenerse joven no pasa por hacerse selfis y retocarse, sino por poder reflejarse un día en los ojos de sus hijos", concluyó.

