El autor del atentado en el Puente de Londres escribió una obra de teatro sobre asesinatos con cuchillo antes de cometer el crimen

El servicio de inteligencia británico MI5 sabía que el autor del ataque terrorista perpetrado en noviembre del 2019 en el Puente de Londres, Reino Unido, había escrito una obra de teatro sobre una serie de asesinatos con cuchillo, pero no le dio importancia considerando que se trataba de su proceso de rehabilitación, informa el diario Independent.

Usman Khan, de 28 años, mató a cuchilladas a dos personas e hirió a otras tres. Ese ataque se produjo 11 meses después de haber salido en libertad condicional, tras cumplir parte de una condena por delitos terroristas. Las investigaciones que se llevan a cabo sobre dicho atentado determinaron que Khan estaba en la mira del MI5 como un extremista islamista desde mucho antes de que fuera arrestado en el 2012.

A principios de 2019, Usman escribió una obra de teatro sobre un reo liberado que es tratado por problemas de personalidad y continúa cometiendo una serie de asesinatos con cuchillo. El ensayo termina con una investigación para establecer si los crímenes pudieron haberse evitado. Los investigadores han descubierto que el protagonista de esa obra de teatro era su propio autor.

Mentor para otros reos

En prisión, Khan realizó un curso de escritura creativa en un programa educativo de la Universidad de Cambridge, e incluso llegó a ser un mentor para otros reclusos a pesar de que inteligencia tenía indicios de que estaba involucrado en la radicalización de reos. En una audiencia celebrada este jueves, un oficial del MI5 dijo que los agentes de inteligencia habían leído dicha obra, pero consideraron que se trataba de su proceso de rehabilitación.

El atentado se produjo durante un evento organizado por el programa educativo para reos, al que Usman fue invitado. Los servicios de inteligencia consideraron que Khan no representaba una amenaza por lo que no se le designó resguardo policial, no obstante, ese hombre acudió al evento armado con cuchillos.