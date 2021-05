Revelan la edad de la figura del gigante desnudo de Cerne Abbas (es más antigua de lo que se creía)

Los arqueólogos británicos parecen finalmente haber descubierto la verdadera edad del misterioso Gigante de Cerne Abbas, la figura en una colina más grande del Reino Unido.

A lo largo de los siglos, se ha considerado que el gigante enorme, desnudo y con un bastón esculpido en una empinada ladera en el condado de Dorset era prehistórico, celta, romano o incluso una parodia del líder político y militar inglés, Oliver Cromwell, del siglo XVII.

Después de 12 meses de nuevos análisis de sedimentos realizados con alta tecnología, el National Trust del país ha revelado la verdad probable y los expertos admiten que están desconcertados. El extraño y enigmático geoglifo es probablemente una creación anglosajona que data de la época medieval.

Martin Papworth, arqueólogo de la fundación, citado por The Guardian, admitió que se sentía "asombrado" ante el reciente descubrimiento. "No es prehistórico, no es romano, es una especie de sajón, en el período medieval. Esperaba el siglo XVII", apuntó el experto.

Phillip Toms, profesor de Geografía Física en la Universidad de Gloucestershire, utilizó pruebas de luminiscencia estimulada ópticamente, que pueden determinar cuándo los granos individuales de arena fueron expuestos por última vez a la luz solar, para estudiar muestras de la figura y la ladera circundante. En la capa más profunda de la tierra, el rango de fechas fue de 700 a 1100 d.C.

"La arqueología en la ladera era sorprendentemente profunda; la gente ha estado marcando con tiza al gigante durante un largo período de tiempo", detalló Papworth. "La muestra más profunda de sus codos y pies nos dice que no pudo haber sido hecho antes del 700 d.C., descartando las teorías de que es de origen prehistórico o romano".

Ni una deidad, ni un insulto

Fue a mediados de ese rango de fechas, el año 987 d.C., cuando se fundó la abadía de Cerne en las cercanías. Según algunas leyendas, el convento fue construido para que los lugareños no adoraran a un antiguo dios anglosajón llamado Heil o Heilith. Por lo cual se sugería que el Gigante de Cerne representaba esa deidad.

Sin embargo, la figura no se menciona en los documentos de la abadía conservados. En ese sentido, Papworth apuntó que la teoría no parecía cierta "¿Por qué una rica y famosa abadía, a solo unos metros de distancia, encargaría o sancionaría a un hombre desnudo tallado en tiza en la ladera?", comentó el investigador.

Por su parte, Gordon Bishop, presidente de la Sociedad Histórica de Cerne, se mostró contento por los resultados del análisis "parecen haber puesto fin a la teoría de que se creó en el siglo XVII como un insulto a Oliver Cromwell"." Pensé que eso degradaba bastante al gigante", agregó.

