Periodistas encuentran en solo 10 minutos la cuenta de Joe Biden en Venmo, el servicio de PayPal que permite enviar dinero

Las cuentas del presidente de EE.UU., Joe Biden, y de la primera dama, Jill Biden, en Venmo —el servicio de PayPal que permite enviar dinero— fueron eliminadas este viernes después de que BuzzFeed News informara que logró localizarlas en tan solo 10 minutos, un descubrimiento que, según el portal, plantea cuestiones de seguridad nacional.

Después de que The New York Times mencionara en un artículo que el presidente había enviado dinero a sus nietos a través de Venmo, BuzzFeed News buscó y encontró fácilmente la cuenta del mandatario valiéndose únicamente de una combinación de la herramienta de búsqueda incorporada de la aplicación y la función de amigos públicos. En el proceso, el portal localizó a casi una docena de miembros de la familia Biden y trazó una red social "que abarca no solo a la primera familia, sino a una amplia red de personas a su alrededor", incluidos hijos y nietos del presidente, altos funcionarios de la Casa Blanca y todos los contactos de estos usuarios en Venmo.

Las transacciones del presidente no son públicas y BuzzFeed News no identifica los nombres de usuario de las cuentas por motivos de seguridad nacional. Después de que el medio contactara con la Casa Blanca para obtener comentarios, todos los amigos de la cuenta de Venmo del presidente fueron eliminados. A última hora del viernes, las cuentas del presidente y de la primera dama también habían desaparecido.

"Un gran problema" para los que usan Venmo

Según el portal, la noticia vuelve a poner sobre la mesa los problemas de privacidad de Venmo. Las transacciones realizadas a través de la 'app' son públicas por defecto, pero se pueden convertir en privadas. Sin embargo, Venmo hace imposible que los usuarios oculten su lista de amigos. Para eliminar a alguien como amigo, un usuario debe dejar de ser amigo de esta persona manualmente.

Gennie Gebhart, director interino de activismo en Electronic Frontier Foundation, declaró a BuzzFeed que los fallos de privacidad de Venmo ya son y han sido "un gran problema para la gente común que usa Venmo" durante años. Sin embargo, "todos esos problemas se magnifican cuando hablamos de una figura pública importante", añadió.

Por su parte, un portavoz de Venmo insistió en declaraciones a BuzzFeed que la seguridad y privacidad de todos los usuarios y de su información son "siempre una prioridad", y que se toman esta responsabilidad "muy en serio". "Los clientes siempre tienen la capacidad de hacer que sus transacciones sean privadas y de determinar su propia configuración de privacidad en la aplicación", subrayó el vocero. Asimismo, agregó que la plataforma está "evolucionando y reforzando constantemente las medidas de privacidad para todos los usuarios de Venmo para continuar brindando un lugar seguro para enviar y gastar dinero".

