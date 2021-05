Estafadores aprovechan la entrada en vigor de la nueva política de WhatsApp para crear un nuevo esquema de engaño

Unos delincuentes han creado un nuevo esquema de estafa aprovechando la entrada en vigor de la nueva política de condiciones y privacidad de WhatsApp, según informa RIA Novosti.

Los estafadores están enviando a usuarios, en su mayoría jubilados, mensajes en los que afirman que a partir del 15 de mayo el servicio dejará de ser gratuito a menos de que realicen determinadas acciones. Para evitar que esto suceda, señalan que el usuario debe enviar el mismo SMS a diez contactos, con un costo de envío de 0,01 euros.

"De esta manera comprobaremos que es usted un usuario activo y su logo se volverá azul y permanecerá gratuito", reza el texto del mensaje.

Se trata de un esquema conocido como cadena de mensajes, una especie de trampa para el cerebro, explica Ígor Bederov, del centro de ingeniería ruso SafeNet. El objetivo de los atacantes es difundir masivamente una determinada información entre un gran número de personas. Podría tratarse de peticiones, informes de algún tipo e incluso virus, alertó el experto, que recomienda ignorar este tipo de mensajes.

El 15 de mayo se cumplió la fecha límite para aceptar la nueva política de WhatsApp. Desde la plataforma han aclarado que no eliminarán las cuentas de aquellos que no acepten las nuevas condiciones de uso, pero advirtieron que estos "encontrarán una funcionalidad limitada" del servicio. Aunque podrán responder a las llamadas, videollamadas o mensajes entrantes, no tendrán acceso directo a su lista de chats

