Israel acusa a la supermodelo Bella Hadid de querer "arrojar a los judíos al mar" tras participar en una marcha y reclamar la libertad para Palestina

La cuenta oficial de Israel en Twitter criticó el pasado domingo a la supermodelo estadounidense de ascendencia palestina Bella Hadid por su respaldo a los palestinos en el conflicto armado que se desarrolla entre Israel y el movimiento Hamás.

En la publicación, la cuenta israelí afirmó que Hadid "aboga por arrojar a los judíos al mar" y por "la eliminación de Estado judío".

"Esto no debería ser un problema palestino-israelí. Debería ser un problema humano. Qué vergüenza", tuiteó el equipo de Diplomacia Digital, del Ministerio de Asuntos Extranjeros israelí, que maneja la cuenta.

La publicación está acompañada con una captura de pantalla de una transmisión en vivo, de la cuenta de Instagram de Hadid, en la que participa en una marcha propalestina en Nueva York. Sin embargo, no incluye ninguna evidencia de que la supermodelo instara a "arrojar a los judíos al mar".

Poco después, en respuesta al comentario de una usuaria que cuestionó el tuit, los funcionarios de la Cancillería israelí señalaron que su publicación es en referencia al lema "Palestina será libre desde el río hasta el mar", que se oye en la transmisión de la marcha, publicada por Hadid.

La publicación provocó una ola de reacciones, en su mayoría negativas. "Ella no dijo nada de eso. Están promocionando deliberadamente una mentira vil e indignante. Pero ya lo sabían. Debería darles vergüenza", tuiteó el periodista Hicham Yezza.

"Decir grandes mentiras para demonizar a los demás tiene una tradición horrible en nuestra historia judía. Verles adoptar estas tácticas es una vergüenza y un pecado", publicó su colega, Dave Zirin.

Hadid promueve activamente la lucha del pueblo palestino por la libertad. Así, el pasado jueves cosechó millones de 'likes' en una serie de publicaciones en Instagram. "No se trata de religión. No se trata de expresar odio hacia uno u otro lado. Se trata de la colonización israelí, la limpieza étnica, la ocupación militar y el apartheid contra el pueblo palestino, que ha estado sucediendo durante años", declaró la supermodelo en un mensaje. Luego, compartió un video con el excandidato presidencial demócrata de EE.UU., Bernie Sanders, quien afirma que "ser crítico ante un gobierno de derecha en Israel no significa ser antisemita".

Semana de hostilidades

Desde que el pasado lunes estallaron las hostilidades entre Israel y Hamás, los ataques israelíes en Gaza han dejado 197 palestinos muertos, entre ellos 58 niños y 34 mujeres, según datos del Ministerio de Salud de Palestina. Entre los israelíes, al menos diez personas han muerto, incluidos dos niños.

Confrontaciones entre palestinos y fuerzas israelíes comenzaron la noche del 7 de mayo en la mezquita de Al Aqsa durante las protestas contra el desalojo de familias palestinas de un vecindario árabe en Jerusalén Este, así como del refuerzo de las "medidas de seguridad" en esa área