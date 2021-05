El príncipe Enrique tacha de "locura" la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., y recibe una ola de críticas

El príncipe Enrique apareció el pasado jueves en el podcast de Dax Shepard, actor y comediante estadounidense, donde describió como "una locura" la Primera Enmienda, cláusula que garantiza la libertad de expresión, así como otros derechos fundamentales, y uno de los principios fundacionales más apreciados del país norteamericano, provocando indignación de parte de varias personalidades destacadas.

"No quiero empezar a contar la historia de la Primera Enmienda porque es un tema enorme, que yo no entiendo porque he pasado aquí un período corto de tiempo, [...] pero se puede encontrar una laguna en cualquier cosa. Y se puede capitalizar o explotar lo que no se dice en lugar de defender lo que se dice", sostuvo Enrique. "Hay tantas cosas que quiero decir sobre la Primera Enmienda tal como la entiendo, pero es una locura", concluyó.

"Encantado de que él pueda decir eso", comentó Ted Cruz, senador republicano. A su vez, Nigel Farage, político británico y uno de los promotores del Brexit, tuiteó "El hecho de que el príncipe Enrique condene la Primera Enmienda de [la Constitución de] EE.UU. demuestra que ha perdido el contacto con la realidad. Pronto no será bienvenido en ninguno de los lados" del Atlántico.

Hubo quien hizo hincapié en que Enrique es un invitado en el país que lo ha adoptado recientemente, pero es libre de regresar a su patria si no le gusta vivir en EE.UU. "No dejes que la perilla de la puerta te golpee, Windsor", escribió Laura Ingraham, presentadora de Fox News TV. Monica Crowley, exsubsecretaria de Tesoro del país norteamericano, también comentó la noticia, subrayando que "el príncipe Harry es insoportable".