Lavrov ante las "quejas" de EE.UU. sobre la actividad militar rusa en el Ártico: "Es nuestro territorio, todo lo que hace Rusia allí es legítimo"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes, en respuesta a las "quejas" de EE.UU. sobre la actividad militar de su país en el Ártico, que todo lo que hace Rusia en esta región es "legal y legítimo", pero "hay cuestiones relativas a las actividades de la OTAN", informa RIA Novosti.

"Vemos que se quejan del hecho de que Rusia realice actividades militares en el Ártico. Todos sabemos muy bien que este es nuestro territorio, nuestra tierra. Somos responsables de la seguridad de nuestra costa ártica y todo lo que nuestro país hace allí es absolutamente legal y legítimo", declaró el canciller ruso en una conferencia de prensa tras las conversaciones con su homólogo de Sierra Leona, David J. Francis.

El canciller señaló que "cuando la OTAN intenta justificar su ofensiva en el Ártico la situación es probablemente algo diferente". "Y luego tenemos preguntas para nuestros vecinos, como Noruega, por ejemplo", añadió.

Además, propuso reanudar las reuniones periódicas de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los países del Consejo Ártico –que incluye a Rusia, EE.UU., Canadá, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suecia y Finlandia– "para reducir los riesgos del plan militar".

Según Lavrov, "este mecanismo solía funcionar", pero hace unos siete años los miembros occidentales decidieron congelarlo. "Pues bien, si han decidido congelarlo, no se ofendan porque no dialoguemos, nosotros no hemos interrumpido el diálogo", subrayó.

"Como primer paso, podemos empezar no a nivel de jefes de Estado Mayor, sino celebrar una reunión a nivel de expertos militares de los ocho países del Consejo Ártico. Nuestra propuesta está sobre la mesa. Escucharemos en Reikiavik, incluso lo que piensa Estados Unidos sobre nuestra posición", concluyó.