Leonardo DiCaprio y organizaciones ambientalistas destinarán 43 millones de dólares a restaurar el ecosistema de las Islas Galápagos

"Más de la mitad de las áreas silvestres que quedan en la Tierra podrían desaparecer en las próximas décadas si no actuamos con decisión", advierte el actor.

La estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio ha prometido que serán destinados 43 millones de dólares a promover amplias operaciones de conservación en las Islas Galápagos, comunicó el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador.

La iniciativa será llevada a cabo por Re:wild (organización fundada este año por DiCaprio y científicos conservacionistas), la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el grupo Island Conservation y las comunidades locales. Su objetivo fundamental es revitalizar los ecosistemas de todas las Islas Galápagos, pero va más allá, a una escala nunca antes vista, pues también abarcará todos los archipiélagos del Pacífico de América Latina, desde México hasta Chile.

"Cuando viajé a las Islas Galápagos, me reuní con Paula Castaño y otros héroes ambientalistas en Ecuador que trabajan día a día para salvar uno de los lugares más insustituibles del planeta", escribió DiCaprio en Instagram. "La naturaleza está en declive. Hemos degradado tres cuartas partes de todos los lugares salvajes y hemos llevado a más de 1 millón de especies al borde de la extinción. Más de la mitad de las áreas silvestres que quedan en la Tierra podrían desaparecer en las próximas décadas si no actuamos con decisión".

El actor también agregó que Paula Castaño (veterinaria de vida silvestre perteneciente a Island Conservation) se hará cargo de sus cuentas personales de Instagram y Twitter para promover la iniciativa. Castaño está liderando los esfuerzos para reintroducir una serie de especies en peligro de extinción en sus hábitats naturales.

Especies amenazadas

"Se está agotando el tiempo para tantas especies, especialmente en islas donde sus pequeñas poblaciones son vulnerables y están amenazadas", señaló Castaño, citada por el sitio web Mongabay. "Las iguanas rosadas de la isla Isabela, el cucuve de Floreana y otras especies pronto se perderán para siempre si no hacemos algo. Sabemos cómo prevenir estas extinciones y restaurar ecosistemas funcionales y prósperos".

La ambientalista recordó que ya se han llevado a cabo restauraciones exitosas de ecosistemas en el pasado. Por ejemplo, en el año 2012 Island Conservation y las autoridades del Parque Nacional Galápagos expulsaron a los roedores invasores de la isla de Pinzón. Como resultado, en el 2014 fueron descubiertas nuevas crías de la tortuga gigante de Pinzón, una especie amenazada.

"Un 97% de la superficie de las Islas Galápagos posee estatus de parque nacional. No estamos tratando de expulsar a los humanos. Estamos intentando trabajar todos juntos para revitalizar estos ecosistemas y también para apoyar a la comunidad, que quiere seguir prosperando junto con la naturaleza", explicó Castaño, y procedió a mencionar ejemplos de esta armonía: "En (la isla) Floreana puedes ver un pinzón de Darwin justo a tu lado. Si vas a la playa, puedes ver leones marinos tomando el sol en algún rincón. No les temen a los humanos (…) no tienen las amenazas que existen en otros lugares".

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Agua de Ecuador, Marcelo Mata Guerrero, concluyó que "este tipo de asociaciones que aprovechan las innovaciones técnicas, sociales y financieras, son exactamente lo que necesitamos en todo el mundo para restaurar la salud de nuestro planeta".

Las Islas Galápagos se encuentran a 906 kilómetros al oeste de Ecuador y han sido reconocidas como Patrimonio Mundial de la Unesco por su variedad única de plantas y vida silvestre. La biodiversidad presente en las 234 islas del archipiélago inspiró la teoría de la evolución de Charles Darwin y atrae a miles de turistas cada año.