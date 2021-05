Reportan que Apple comparte los datos de sus usuarios en China con el Gobierno del gigante asiático

La empresa estadounidense respondió a la información de The New York Times con un comunicado, en el que señala que nunca ha puesto en peligro la seguridad de sus usuarios o de sus datos en China o en cualquier lugar en el que opera.

Apple ha hecho numerosas concesiones al Gobierno de China para poder seguir operando en el país, concluyeron los periodistas de The New York Times tras haber realizado recientemente una investigación. Según el periódico, la compañía estadounidense no solo almacena los datos de sus usuarios chinos en el territorio del gigante asiático, sino que también comparte toda esa información a solicitud de las autoridades locales.

En respuesta a la ley de ciberseguridad china, que entró en vigor en el 2017, la empresa de la manzana aceptó trasladar a China los servidores con la información de usuarios del país. El medio indicó que estos centros de datos están totalmente controlados por una compañía estatal china, y las claves digitales de las bases de datos también se almacenan allí. Además, el gigante tecnológico no utiliza el mismo cifrado de datos, como en otros países, debido a que la legislación china lo prohíbe.

Por su parte, la normativa estadounidense prohíbe a sus empresas de Internet entregar los datos de los usuarios a las autoridades extranjeras. Sin embargo, Apple consiguió sortear esta prohibición: fundó la compañía Guizhou-Cloud Big Data (GCBD), que es propiedad del Gobierno provincial de Guizhou. Técnicamente, es esta empresa la que gestiona los datos de iCloud en China, detalla The New York Times.

Además, Apple y GCBD establecieron términos y condiciones especiales para el uso del sistema de almacenamiento en la nube, lo que le dio a la entidad china el acceso a todos los datos. Es decir, las autoridades locales no tienen que solicitar los datos de los usuarios a la compañía con sede en Cupertino (California), sino que envían oficialmente su petición a GCBD.

Sin embargo, los periodistas señalaron que los documentos revisados no demuestran que el Gobierno chino accediera a los datos, pero indican que la empresa de la manzana facilitó que lo haga.

The New York Times también detalló que Apple elimina numerosas aplicaciones de App Store no solo a petición de los gobiernos, sino también por su propia cuenta, si considera que estas pueden no gustar a las autoridades locales. Así, de la tienda china fueron retiradas las 'apps' que hacen referencia al dalái lama, la independencia del Tíbet y Taiwán.

El periódico también informó del caso de la plataforma del multimillonario chino Guo Wengui, conocido por sus declaraciones sobre la corrupción en el Partido Comunista. Aunque fue añadido a la lista negra de Apple a petición de las autoridades chinas en el 2018, su aplicación apareció en la App Store, aunque luego la empresa estadounidense despidió al empleado que la aprobó y retiró la 'app'.

Según The New York Times, en total, unas 55.000 aplicaciones activas han desaparecido desde el 2017 de la tienda de Apple en China, la mayoría de las cuales siguen disponibles en otros países. Más de 35.000 de esas 'apps' eran juegos, que están sujetos a la aprobación reglamentaria en el gigante asiático. Mientras, las 20.000 restantes pertenecían a un amplio abanico de categorías, entre las que se encontraban medios de comunicación extranjeros, servicios de citas para homosexuales y aplicaciones de mensajería codificadas.

Respuesta de Apple

Por su parte, el gigante tecnológico subrayó en un comunicado que nunca ha puesto en peligro la seguridad de sus usuarios o de sus datos en China o en cualquier lugar en el que opera. "Muchas de las afirmaciones de este informe se basan en información incompleta, obsoleta e inexacta", añadió.

"Cumplimos la ley, pero no hacemos concesiones en cuanto a la seguridad de los usuarios", dijo y agregó que "mantiene el control de las claves de cifrado de los datos de los usuarios". "Cada nuevo centro de datos que construimos nos permite la oportunidad de utilizar las tecnologías de hardware y seguridad más avanzadas de Apple para proteger esas claves", señaló.

Respecto a la retirada de las aplicaciones, la empresa explicó que debe eliminar las 'apps' que no cumplen las leyes locales. "Estas decisiones no siempre son fáciles, y podemos no estar de acuerdo con las leyes que las conforman. Pero nuestra prioridad sigue siendo crear la mejor experiencia para el usuario sin violar las normas que estamos obligados a seguir", afirmó.

