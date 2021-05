EE.UU. aprueba la liberación del prisionero más longevo de Guantánamo tras más de 16 años detenido sin cargos

Las autoridades estadounidenses han aprobado la liberación del recluso más longevo del centro de detención de Guantánamo, después de que ese hombre haya pasado más de 16 años detenido en esa prisión militar sin presentarse cargos en su contra, informa Associated Press.

Se trata de Saifullah Paracha, un pakistaní de 73 años de edad, a quien las fuerzas de seguridad estadounidenses arrestaron en Tailandia en el 2003. Fue detenido bajo sospecha de vínculos con el grupo terrorista Al Qaeda, pero nunca se le acusó oficialmente de un delito. Una comisión que lleva los casos de los prisioneros de Guantánamo le notificó este lunes sobre dicha decisión, reveló su abogada. Junto a él también serán liberados otros dos hombres más.

La comisión no dio detalles sobre su dictamen y solo concluyó que Paracha "no representa una amenaza continua" para EE.UU. Sin embargo, eso no significa que Saifullah será liberado inmediatamente, puesto que antes las autoridades estadounidenses deben negociar un acuerdo de repatriación con Pakistán. Su defensa considera que el hombre podría regresar al país asiático en los próximos meses.

El pasado de Saifullah Paracha

Paracha era un rico empresario que residía en Nueva York, pero su vida dio un vuelco después de que las autoridades norteamericanas alegaran que era un "facilitador" de Al Qaeda, quien supuestamente ayudó a dos de los involucrados en los ataques del 11 de septiembre de 2001 con una transacción financiera.

EE.UU. ha sostenido durante mucho tiempo que puede retener a los sospechosos indefinidamente sin cargos según las leyes internacionales de guerra. Saifullah Paracha es uno de los 40 prisioneros que aún se encuentran recluidos en Guantánamo, que la Administración del presidente Joe Biden planea cerrar antes de terminar su mandato.