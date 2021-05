Israel bombardea la Franja de Gaza por noveno día consecutivo en medio de los continuos disparos de cohetes desde el enclave palestino

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon este martes la Franja de Gaza por noveno día consecutivo en medio de los continuos disparos de cohetes desde el enclave palestino.

Los militares israelíes informaron de una serie de ataques contra la infraestructura militar y operativa para el combate del movimiento Hamás, así como contra sus "complejos de investigación y desarrollo" y los hogares de varios comandantes.

Las FDI también publicaron imágenes de un ataque aéreo contra un "lanzacohetes de varios cañones" de Hamás en Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza.

כלי טיס תקף מוקדם יותר היום משגר רקטות רב קני של ארגון הטרור חמאס בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. המשגר כוון לירי אל עבר מרחב העיר אשדוד, ותקיפתו בוצעה תוך מניעת פגיעה בבלתי מעורבים pic.twitter.com/JD5dbQ3bmd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 18, 2021

Desde el Ministerio de Salud de Palestina comunicaron que una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas como resultado de los ataques israelíes en Jan Yunis y Rafah.

Entre tanto, Hamás afirmó haber lanzado cohetes contra seis bases de la Fuerza Aérea israelí en el sur y centro del país hebreo, recoge el periódico The Times of Israel, agregando que no consta que estas acciones dejaran heridos o daños materiales.

Durante el martes se realizaron aproximadamente 270 lanzamientos desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, según precisaron las FDI, que subrayaron que alrededor del 90 % de ellos fueron interceptados.

Desde el inicio de las confrontaciones el 10 de mayo, los ataques israelíes han dañado al menos 18 hospitales y clínicas y destruido un centro de salud en la Franja de Gaza, mientras que casi la mitad de los medicamentos esenciales en el territorio se han agotado, informó AP citando a la Organización Mundial de la Salud.

Como resultado de los bombardeos fallecieron al menos 217 palestinos, incluidos 63 niños, y más de 1.500 resultaron heridos. Entre los israelíes murieron 10 personas, incluidos dos niños, y decenas sufrieron lesiones.

Ante estas cifras los llamamientos para el cese de hostilidades se han hecho más fuertes en los últimos días. Previamente, los medios israelíes informaron que Hamás y Tel Aviv se estaban acercando a un acuerdo sobre un alto el fuego. No obstante, este martes un miembro del buró político de Hamás con sede en Qatar, Ezzat el Reshiq, desmintió estos reportes.

"No se ha llegado a un acuerdo sobre los tiempos específicos para un alto el fuego. Confirmamos que los esfuerzos y los contactos son serios y continúan, y las demandas de nuestro pueblo son conocidas y claras", señaló El Reshiq.

"Terroristas de ambos lados"

Entre tanto, el comisionado de la Policía de Israel, Kobi Shabtai, recibió duras críticas por parte de los líderes locales de derecha tras calificar este martes como "terroristas" a todos los alborotadores involucrados en los violentos enfrentamientos en comunidades mixtas árabe-israelíes.

"Desde mi perspectiva, cualquiera que haya estado involucrado en los disturbios en las ciudades mixtas es un terrorista", dijo Shabtai, agregando que había "terroristas en ambos lados", según The Times of Israel.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, tachó el comentario de Shabtai de "indignante" y aseguró que "no debería haberlo dicho". "Para abordar el problema, uno debe reconocer lo que es: los alborotadores árabes atacaron a judíos, policías y sinagogas. La política es tratar agresivamente a los alborotadores terroristas. [...] Sí, los pocos que atacaron a los árabes también serán tratados con severidad. Pero hay un gran trecho entre eso y decir 'ambos lados'", aseveró.