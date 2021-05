La Marina de EE.UU. planea retirar del servicio dos buques de combate litoral este año

La Marina estadounidense planea retirar del servicio a sus dos primeros buques de combate litoral, el USS Freedom y el USS Independence.

La comandante Nicole Schwegman confirmó a USNI News, el medio del Instituto Naval de EE.UU., que el Independence se retirará el 31 de julio, mientras que el Freedom lo hará el 30 de septiembre, después de lo cual ambos barcos se unirán a la flota de reserva. Se supone que poco después otros dos buques de combate litoral, el Fort Worth y el Coronado, seguirán el mismo destino.

El año pasado, la Marina propuso retirar los primeros cuatro buques de combate litoral a principios de su presentación de presupuesto para el año fiscal 2021. El jefe de operaciones navales, el almirante Mike Gilday, argumentó que costaría alrededor de 2.500 millones de dólares actualizar estos cuatro buques a las configuraciones de otros barcos de la clase, un dinero que podría gastarse mejor invirtiéndose en nuevas fragatas.

Al mismo tiempo, la congresista demócrata Elaine Luria, que sirvió en la Marina durante 20 años, dijo que no respaldaría los planes de la Marina de apartar a los barcos del servicio para pagar nuevas capacidades como armas hipersónicas.

"La idea de desinvertir en plataformas actuales que aún tienen una vida útil para invertir en algo para lo que podríamos desarrollar la tecnología en el futuro, junto con nuestro pobre historial en desarrollo de nuevas plataformas, simplemente no tiene ningún sentido para mí", dijo Luria.

"No estoy de acuerdo con la desinversión de recursos y activos que tenemos hoy y que se necesitan desesperadamente para abordar el problema que tenemos con China, Rusia y el resto del mundo", agregó.

El Freedom se encargó en 2008 y habrá cumplido 13 años de servicio cuando abandone la flota. El Independence, encargado en 2010, habrá cumplido 11 años. Se esperaba que ambos barcos tuvieran una vida útil de al menos 25 años. Originalmente pensadas como un reemplazo más barato y ágil para las fragatas, las embarcaciones no fueron un éxito por no tener suficiente blindaje ni armamento, y el pedido inicial de 52 buques se redujo a 32. No obstante, Luria asegura que todavía pueden realizar ciertas misiones.