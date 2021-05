El presidente ejecutivo de Colonial Pipeline confirma el pago de 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos

Joseph Blount admite que no le salió fácil la decisión de enviar el dinero "a personas como estas" y explica las razones.

El presidente ejecutivo de Colonial Pipeline, Joseph Blount, ha confirmado este martes que la compañía pagó 4,4 millones de dólares a unos 'hackers' para desbloquear sus sistemas de transporte de combustibles paralizados tras un ataque informático.

El responsable ha reconocido por primera vez que la compañía pagó este rescate y estima que era una "opción que sentía que debía ejercer", dados los riesgos que implica el cierre de una infraestructura energética tan crítica, informa el periódico The Wall Street Journal.

"Sé que es una decisión muy controvertida", ha admitido Blount en sus primeras declaraciones públicas desde el ataque informático. "No lo hice a la ligera. Debo admitir que no me sentía cómodo viendo que el dinero iba a parar a personas como estas, pero fue lo correcto para el país".

A Colonial corresponde aproximadamente el 45 % del suministro de combustible para la Costa Este de Estados Unidos, según la empresa.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!