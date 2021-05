El creador de Telegram afirma que "poseer un iPhone te convierte en un esclavo digital de Apple" y que al usarlo se siente "devuelto a la Edad Media"

El creador de Telegram, Pável Dúrov, comentó este miércoles una reciente investigación de The New York Times que reveló que Apple no solo almacena los datos de sus usuarios chinos en el territorio del gigante asiático, sino que también comparte toda esa información a solicitud de las autoridades locales.

El millonario ruso afirmó en su canal en la plataforma de mensajería que "es triste, pero no es sorprendente" que la empresa de la manzana "esté implicada en la vigilancia y la censura a gran escala a instancias de China". "Las grandes compañías tecnológicas suelen elegir los beneficios en lugar de las libertades", agregó.

El emprendedor declaró que el modelo de negocios de Apple se basa en la venta de 'hardware' "sobrevalorado y obsoleto" a los usuarios "encerrados en su ecosistema". "Cada vez que tengo que usar un iPhone para probar nuestra aplicación de iOS, me siento como si me hubieran devuelto a la Edad Media", señaló, y explicó que sus paneles de 60 Hz ya "no pueden competir" con los de 120 Hz de los modernos dispositivos Android.

Según Dúrov, "poseer un iPhone te convierte en un esclavo digital de Apple", ya que sus clientes solo pueden utilizar "las aplicaciones que Apple les permite instalar a través de su App Store" y el iCloud para hacer copias de seguridad de los datos. "No es de extrañar que el enfoque totalitario de Apple sea tan apreciado por el Partido Comunista de China, que -gracias a Apple- tiene ahora un control total sobre las aplicaciones y los datos de todos sus ciudadanos que dependen de los iPhones", concluyó.

La investigación de The New York Times

Periodistas de The New York Times sostuvieron en un reciente artículo que Apple ha hecho numerosas concesiones al Gobierno de China para poder seguir operando allí.

En respuesta a la ley de ciberseguridad china, que entró en vigor en el 2017, la empresa de la manzana aceptó trasladar a China los servidores con la información de los usuarios del país. El medio indicó que estos centros de datos están totalmente controlados por una compañía estatal china, y que las claves digitales de las bases de datos también se almacenan allí. Además, el gigante tecnológico no utiliza el mismo cifrado de datos que en otros países, debido a que la legislación china lo prohíbe.

De otra parte, sería la recientemente fundada la compañía Guizhou-Cloud Big Data (GCBD), propiedad del Gobierno provincial de Guizhou, la que técnicamente gestiona los datos de iCloud en China, detalla el medio. Apple y GCBD establecieron términos y condiciones especiales para el uso del sistema de almacenamiento en la nube, lo que le dio a la entidad china acceso a todos los datos. Es decir, las autoridades locales no tienen que solicitar los datos de los usuarios a la compañía con sede en Cupertino (California), sino que envían oficialmente su petición a GCBD.

The New York Times también detalló que Apple elimina numerosas aplicaciones de App Store no solo a petición de los gobiernos, sino también por su propia cuenta, si considera que estas pueden no gustar a las autoridades locales. Así, de la tienda china fueron retiradas las 'apps' que hacen referencia al dalái lama, la independencia del Tíbet y Taiwán.

Respuesta de Apple

Por su parte, el gigante tecnológico subrayó en un comunicado que nunca ha puesto en peligro la seguridad de sus usuarios o de sus datos en China o en cualquier lugar en el que opera. "Muchas de las afirmaciones de este informe se basan en información incompleta, obsoleta e inexacta", añadió.

"Cumplimos la ley, pero no hacemos concesiones en cuanto a la seguridad de los usuarios", dijo y agregó que "mantiene el control de las claves de cifrado de los datos de los usuarios".

