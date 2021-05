Reportan que un juez mexicano ordenó la captura del gobernador Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada

A solicitud de la Fiscalía General de República (FGR), un juez mexicano emitió una orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), quien es señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez de control Iván Aarón Zeferín, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, ordenó este miércoles la aprehensión de García Cabeza de Vaca, según reportó el sitio de noticias Animal Político.

Pese a que la FGR no ha confirmado esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció este miércoles que ordenó el congelamiento de cuentas de la "red" del gobernador tamaulipeco.

"He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G. por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita", informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en su cuenta de Twitter. El congelamiento de las cuentas bancarias incluyó a 12 personas físicas y 25 jurídicas, según detalló el funcionario.

Por otra parte, el coordinador del partido oficialista Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que García Cabeza de Vaca podría haberse fugado de México.

"El gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse 'perseguido político' y buscar mantener el control del gobierno estatal", expresó Monreal en su cuenta de Twitter.

Hasta la noche del miércoles, García Cabeza de Vaca no había emitido ningún posicionamiento sobre la orden de captura en su contra. En su cuenta de Twitter, el gobernador dio retuits a mensajes de apoyo de compañeros panistas.

Según informó García Cabeza de Vaca, esta mañana visitó el municipio de San Fernando para revisar avances de obra pública.

Visitamos el municipio de #SanFernando, donde supervisamos la pavimentación de calles en las colonias Loma Alta y Paseo Real. También acudí a la ampliación a 4 carriles y ciclovía del acceso sur a la cabecera municipal. pic.twitter.com/pPUVYbh2XQ — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 19, 2021

Polémica por fuero

El caso de García Cabeza de Vaca ha despertado mucha polémica en México, debido a que hay versiones encontradas sobre si el gobernador efectivamente perdió el fuero constitucional durante un juicio en el Congreso y, por lo tanto, podría ser imputado por la Fiscalía General de la República.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el desafuero del gobernador tamaulipeco por su probable responsabilidad "en el ilícito de defraudación fiscal equiparada". No obstante, el Congreso de Tamaulipas se reunió horas después y votó un acuerdo que establecía que no procedía la declaración de la Cámara de Diputados y que no daba lugar a "retirar la protección o inmunidad procesal penal" del gobernador".

El pasado viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, no admitió la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas sobre el caso.

"No existe conflicto competencial entre las partes, sino que invariablemente debe prevalecer la decisión soberana del Congreso del Estado de Tamaulipas", destacó el Poder Legislativo estatal sobre lo ocurrido en la SCJN.

Reacción del PAN

La bancada del PAN en el Senado acusó una "persecución política" contra el gobernador tamaulipeco en medio de las campañas de cara a las elecciones intermedias del próximo 6 de junio.

"Es una descarada violación a la Constitución. Debe acatarse lo que la SCJN ha determinado. Inadmisible la manipulación de la FGR para golpear a la oposición", expresaron los senadores del PAN este miércoles.

García Cabeza de Vaca dio retuit desde su cuenta.

La persecución política con fines electoreros es una descarada violación a la Constitución. Debe acatarse lo que la @SCJN ha determinado.Inadmisible la manipulación de la @FGRMexico para golpear a la oposición.No a la politización de la justicia. Respeto a la legalidad. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) May 19, 2021

La FGR ha abierto investigaciones contra García Cabeza de Vaca por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que continuarán las investigaciones para determinar si la red de García Cabeza de Vaca financió "de forma ilícita campañas electorales".