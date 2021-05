Ex primer ministro israelí: "La principal amenaza estratégica para el bienestar del país es la ocupación continua de los territorios en Cisjordania"

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert, que estuvo en el cargo entre 2006 y 2009, cree que es poco probable que el actual mandatario, Benjamin Netanyahu, pueda aprovechar las hostilidades en curso con Hamás para mantenerse en el poder, y agregó que la ocupación continua de Cisjordania fue un error estratégico del país hebreo.

En declaraciones a RT, Olmert no afirmó ni desmintió abiertamente los rumores de que la nueva escalada israelí-palestina hubiera sido orquestada deliberadamente por Netanyahu para seguir en el poder. Según sus palabras, es poco probable que tal plan, incluso de ser real, funcionara, dados los repetidos fracasos políticos de Netanyahu.

"No creo que nadie deba querer sacar provecho de una acción militar contra nadie. Espero que [Netanyahu] no lo tenga en mente, pero no estoy seguro de que, incluso si lo tuviera en mente, eso le ayudara. (...) Creo que el hecho de que no haya podido formar gabinete después de cuatro elecciones consecutivas que tuvieron lugar en menos de dos años, y creo que si hay una quinta ronda será el fin del [Gobierno] de Netanyahu", dijo Olmert, muy crítico con Netanyahu y en particular con sus políticas hacia Palestina.

Olmert considera que mantener el régimen de ocupación en Cisjordania ha sido un error estratégico por parte de la cúpula israelí, particularmente por parte de Netanyahu, quien lo sucedió en el cargo en 2009. Durante años, el primer ministro actual ha promovido activamente la construcción de asentamientos en los territorios ocupados y ha perseguido planes para anexionar más tierras palestinas. Olmert dijo, a su vez, que sigue apoyando la solución de dos Estados para Israel y Palestina.

"No hizo lo que debería haber hecho un líder israelí para avanzar hacia la paz con los palestinos. En mi opinión, la amenaza estratégica más importante para el bienestar del Estado de Israel es la ocupación continua de los territorios en Cisjordania", dijo Olmert, y agregó que retirarse de los territorios ocupados habría aportado "drásticos beneficios" tanto a nivel nacional como internacional.

Al mismo tiempo, el ex primer ministro culpa a Hamás por la escalada de tensión diciendo que los ataques con cohetes palestinos no respondieron a ninguna provocación, y que Israel tiene la responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Argumentó que los ataques de Hamás dejan a Israel sin otra opción que tomar represalias.

Olmert cree que para mejorar la situación la comunidad internacional debería primero condenar las tácticas terroristas empleadas por Hamás. También aconseja a las autoridades israelíes pasar por alto a Hamás y dirigirse a los habitantes de Gaza y ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, aunque no está seguro de que eso sea posible a corto plazo.

Además, el expolítico cree que las Fuerzas de Defensa de Israel deben intentar "evitar daños colaterales" y "abstenerse de hacer cosas que se sabe de antemano que causarán sufrimiento a personas inocentes".