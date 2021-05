Rusia promete tomar medidas en respuesta a la expulsión de un diplomático ruso de Macedonia del Norte

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió este jueves un comunicado en el que prometió adoptar medidas en respuesta a la expulsión de uno de sus diplomáticos de Macedonia del Norte.

Desde la Cancillería afirmaron que condenan "enérgicamente tales acciones no motivadas" y declararon que no hay probabilidad de que el paso no afecte a las relaciones entre ambos países.

La Cancillería del país balcánico citó el 14 de mayo al embajador ruso Serguéi Bazdikin para informarle de que calificaría como persona 'non grata' a uno de los diplomáticos de su embajada.