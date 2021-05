Barack Obama sobre las grabaciones de ovnis: "No sabemos exactamente qué son"

La declaración se produce días después de que el Pentágono confirmara la veracidad de un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California.

El expresidente estadounidense, Barack Obama, declaró este lunes que existen videos que muestran unos "objetos en el cielo que no sabemos qué son".

El exmandatario apareció en el programa 'The Late Late Show with James Corden' de la CBS. Al ser preguntado sobre criaturas extraterrestres, bromeó que, al asumir el cargo, preguntó si había un laboratorio donde se mantienen "especímenes extraterrestres y naves espaciales" y recibió una respuesta negativa.

"Lo que es verdadero, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movían, ni su trayectoria. No tenían modelo fácilmente explicable", declaró a continuación, agregando que cree que "la gente todavía lo toma en serio tratando de investigar y averiguar qué es eso".

La semana pasada, el Pentágono confirmó la veracidad de un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California y dejó constancia de que, en efecto, fue grabado por personal de la Armada de EE.UU. y está siendo investigado por una unidad especial de su inteligencia naval. El video fue difundido por el documentalista Jeremy Corbell, quien indicó que la grabación se realizó desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha el 15 de julio de 2019.

Por su parte, el expiloto de la Armada de EE.UU. Ryan Graves contó que los miembros de su escuadrón de cazas F/A-18 veían objetos aéreos no identificados en un espacio restringido cerca de Virginia Beach, en la costa atlántica del país, casi a diario entre 2015 y 2017. El teniente considera que este tipo de objetos representa una amenaza para la seguridad y no descarta que podría tratarse de un intento de vigilancia de otro país, como Rusia o China.