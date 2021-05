López Obrador, sobre la observación de la OEA en las próximas elecciones: "No vamos a permitir ninguna actitud injerencista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a que observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) supervisen las elecciones intermedias de junio próximo, pero enfatizó que no permitirá ninguna actitud "injerencista".

"Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía. Eso ya lo saben en la OEA, en la ONU y lo saben en todos lados", dijo el mandatario mexicano.

"No vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es protectorado, así que no hay nada que temer", agregó en su conferencia de prensa matutina de este jueves 20 de mayo.

En este sentido, López Obrador agregó que sigue en espera de que EE.UU. dé una respuesta sobre el financiamiento otorgado por agencias estadounidenses a la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, fundada por el empresario Claudio X. González, artífice de la coalición electoral del bloque opositor Va por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD.

"Esto lo vamos a seguir denunciando hasta que el Gobierno de EE.UU. nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución. No puede estar entregando dinero ningún gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos en nuestro país. Estoy en espera de la respuesta", manifestó.

López Obrador resaltó que los integrantes de la coalición electoral del bloque opositor Va por México, buscan controlar el presupuesto federal manejado por la Cámara de Diputados para impedir que se ayude a los pobres, ya que algunos partidos de la coalición se opusieron a que los apoyos sociales se elevaran a rango constitucional.

"Cuando hay una crisis y entran en quiebra bancos o instituciones financieras los rescatan con el presupuesto público, eso sí lo ven bien, para eso usan al Estado. Cuando se trata de ayudar a los pobres, los necesitados, al pueblo, a eso le llaman populismo o paternalismo", dijo.

El próximo 6 de junio se celebrarán las elecciones intermedias en México, en las cuales, se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, en medio de una disputa política entre el presidente y las autoridades electorales, señaladas de operar políticamente a favor de la oposición.

Más información, en breve.