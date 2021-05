Una joven madre denuncia haber sido abofeteada por una desconocida por amamantar a su bebé en público en Francia

La mujer detalló que tras la agresión decidió presentar una denuncia, pero la reacción del agente no fue la que esperaba, le preguntó: "¿Qué porcentaje de los pechos eran visibles?".

Una joven madre fue abofeteada por una desconocida por haber amamantado a su bebé, de 6 meses, en un lugar público en Francia. La víctima, identificada como Maÿlis, detalló recientemente en un video para el portal Doctissimo, que el incidente tuvo lugar en la ciudad de Burdeos (Gironda).

Mientras la joven se dirigía a recoger un pedido, su hijo pidió comer y tras intentar hacerle esperar, Maÿlis, que llevaba una camiseta de lactancia, le dio el pecho. "Me puse ropa adaptada, que se abre por los lados, para intentar realmente hacerlo de forma discreta, y allí además, como había personas, me escondí con la chaqueta", subrayó.

La joven madre afirmó que al verlo una mujer empezó a gritar e insultarla, diciéndole: "La nueva generación está aquí para presumir, eres una madre, tienes que planificar las comidas de tu hijo, deberías haberlo hecho en casa, no es algo que se haga en público". Maÿlis explicó que no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando y recibió "una bofetada en la cara con el bebé en brazos".

Además, subrayó que no recibió absolutamente ningún apoyo de las personas que estaban alrededor. "La señora que estaba detrás de ella en la cola la felicitó [...] y el resto bajó la cabeza, la ignoró, y no pasó nada, nadie me defendió", dijo. "La única reacción que tuve fue volver a poner a mi hijo en el cochecito, recoger mis gafas de sol que cayeron al suelo, marcharme, ir a casa y llorar", confesó.

La joven declaró que tras la agresión decidió presentar una denuncia, pero la reacción del agente que la recibió no fue la que esperaba, le preguntó: "¿Qué porcentaje de los pechos eran visibles?". La mujer concluyó que "si la lactancia sigue siendo un problema, es porque la mujer está muy sexualizada hoy en día".